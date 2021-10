Se desgarró Advíncula y se suma a la lista de lesionados

Miércoles, 13 de octubre de 2021

El peruano estará cerca de tres semanas inactivo. Ayer se había confirmado el mismo parte médico para Cardona y Orsini. El equipo de Battaglia visitará el sábado a Huracán.







Luis Advíncula sufrió un desgarro durante su estadía en la Selección de Perú para la triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas y estará fuera de las canchas durante aproximadamente tres semanas. De esta manera, Marcelo Weigandt continuará como lateral derecho titular de Boca.





El futbolista que arribó en el último mercado de pases proveniente de Rayo Vallecano no será desafectado del combinado de su país. La delegación justamente aterrizará mañana en Ezeiza para el partido del jueves contra la Selección Argentina y luego se reincorporará al plantel que dirige Sebastián Battaglia.



El peruano iba a llegar con menos de 48 horas de descanso al encuentro frente a Huracán, que se jugará el sábado a las 20.15 en Parque de los Patricios, pero se especulaba con alguna chance de que peleara por un lugar entre los titulares. Con esta lesión ya quedó totalmente descartado.



LOS OTROS DOS DESGARROS EN BOCA

Además de Advíncula, ayer se había confirmado el mismo diagnóstico para Edwin Cardona y Nicolás Orsini (ambos en el bíceps femoral derecho). En sus lugares ingresarían Aaron Molinas y Luis Vázquez, respectivamente, quienes también los reemplazaron cuando se lesionaron contra Lanús.



BOCA TENDRÁ OTROS DOS CAMBIOS

Marcos Rojo cumplió la fecha de suspensión luego de haber sido expulsado en el estadio Monumental y regresaría a la titularidad en la zaga central por Lisandro López. En tanto que Jorman Campuzano llegó a la quinta tarjeta amarilla y sería reemplazado en el mediocampo por Esteban Rolón.



RAMÍREZ Y SALVIO PREPARAN SU VUELTA EN BOCA

El mediocampista zurdo se recupera de un esguince en el ligamento colateral de la rodilla izquierda, pero aunque realizó un trabajo táctico todavía no estaría en la lista de concentrados. El Toto dejó atrás la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y podría ocupar un lugar en el banco.



EL PROBABLE EQUIPO DE BOCA ANTE HURACÁN

Si bien el entrenador todavía no realizó ningún ensayo formal, y a la espera de su confirmación, los 11 que arrancarían el encuentro contra el Quemero serían: Agustín Rossi; Weigandt, Carlos Izquierdoz, Rojo, Frank Fabra; Rodrigo Montes, Rolón, Agustín Almendra; Molinas; Cristian Pavón y Vázquez.