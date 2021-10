Cuándo es el próximo fin de semana largo

Martes, 12 de octubre de 2021

Solo 4 feriados quedan para el resto del año 2021. En esta nota enterate qué días caen y qué se conmemora en cada fecha.



Pasó el fin de semana largo de cuatro días de octubre, pero en noviembre habrá otro de tres días, por los feriados del sábado 20 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional) y el lunes 22 (feriado con fines turísticos).



El fin de semana largo de octubre fue récord por el movimiento turístico. Según destacaron autoridades nacional, se trató del mejor de la última década, con ocupación casi total en los principales centros turísticos de todo el país.





Feriados de noviembre de 2021



En noviembre habrá dos feriados pero solo un fin de semana largo de tres días. El primero es el sábado 20 para conmemorar el Día de la Soberanía Nacional y el segundo el lunes 22 con fines turísticos.



El Sábado 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional, es la fecha conmemora el “Combate de la Vuelta de Obligado” ocurrido el 20 de noviembre de 1845 en un recodo del río Paraná, al norte de la provincia de Buenos Aires. Allí los soldados de la Confederación Argentina, liderada por Juan Manuel de Rosas, enfrentaron a la marina anglo-francesa, cuyo objetivo era invadir estas tierras y obtener la libre navegación del mencionado río.



El lunes 22 de noviembre es un feriado con fines turísticos. La medida fue adoptada, vía decreto (947/2020), por el presidente Alberto Fernández, facultado “a fijar anualmente hasta tres días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes”.



Feriados de diciembre 2021



En Diciembre habrá dos feriados, ambos inamovibles. El primero será el miércoles 8 de diciembre, en conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María; y el segundo es Navidad, el 25 de este mes. No hay fines de semana largos.



El miércoles 8 de diciembre, es el Día de la Inmaculada Concepción de María. Esta festividad cristiana también es conocida como la Purísima Concepción. El dogma de la Iglesia Católica sostiene que Dios preservó a María del pecado original desde el momento de la concepción de su hijo Jesucristo, permaneciendo virgen. Dicha falta inicial remite a la debilidad de Adán y Eva por no respetar el mandato divino en el principio de la humanidad, según la creación del mundo en esta creencia religiosa.



El sábado 25 de diciembre es Navidad. La Navidad, palabra derivada del latín que significa "nacimiento", es una de las principales fiestas cristianas que marca el nacimiento de Jesús de Nazareth, el hijo de Dios. Entre las principales características de este festejo están la reuniones familiares, los intercambios de regalos que para los más pequeños los trae Papa Noel, las misas de celebración y el armado del árbol navideño y de los pesebres.