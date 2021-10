Más de 4,27 millones de turistas generaron ingresos por unos $17.700 millones en este feriado largo

Martes, 12 de octubre de 2021

"Nunca un octubre se había visto tanta gente viajando", informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. La ocupación en los destinos más tradicionales fue del 100% en Bariloche, 93% en Villa Gesell, 90% en Iguazú, 85% en El Calafate y 80% en Mar del Plata y Ushuaia.







Más de 4.273.000 turistas se movilizaron en todo el país durante este fin de semana extra largo y generaron un impacto económico que superó los 17.700 millones de pesos, mientras se registraron unos 370 vuelos de cabotaje, lo que genera expectativas optimistas para el sector para la temporada de verano venidero, según fuentes empresarias y oficiales.



Datos suministrados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), coincidentes con los que maneja el Ministerio de Turismo y Deportes (Minturdep), precisaban que el total registrado hasta esta tarde era 4.273.500 viajeros, de los cuales 1.650.000 eran turistas tradiciones y 2.623.500 excursionistas o visitantes de escapadas de una jornada.





El gasto promedio fue de 2.700 pesos diario cada uno, lo que sumó en las cuatro jornadas 17.718,5 millones en las ciudades que conforman el circuito turístico nacional, indicó la CAME.



Este monto significa un incremento de 334,5% respecto del mismo fin de semana de 2019, cuando el sector no estaba afectado por la pandemia de coronavirus, aunque en esa oportunidad fueron solo tres días feriados.



En ese sentido, la Cámara señaló en un comunicado que "nunca un octubre se había visto tanta gente viajando, lo que deja un panorama muy alentador de lo que podría ser el verano".









Una muestra de ello fue que se registró un incremento del movimiento aéreo, con 371 vuelos de todas las compañías aéreas entre el jueves y el viernes, en tanto Aerolíneas Argentinas informó que vendió 54.000 billetes para viajes que se concretaron entre el jueves y el sábado.



No obstante, el principal medio de transporte utilizado por los turistas en el feriado fue el vehículo propio (lo que tiene que ver con las medidas de prevención sanitarias), con un 43% del total, seguido del ómnibus de larga distancia, 31%; el avión, 17%, y un 2,5% se trasladó en tren.





Mas 4,2 millones de turistas en el feriado extra largo generaron 55,7% mas ingresos que en 2019





La Terminal de Ómnibus del barrio porteño de Retiro movilizó entre el jueves y el sábado últimos un total de 1.913 servicios, en tanto entre viernes y este domingo hubo nueve servicios de trenes que llevaron a 4.400 pasajeros a Chascomús-Mar del Plata; San Pedro-Rosario, Córdoba y Tucumán.



Las provincias que registraron ocupación completa de su capacidad hotelera fueron Neuquén, Mendoza, Entre Ríos, Salta, San Luis, Chubut, Catamarca, Corrientes y Misiones.



Destino por destino



En cuanto a destinos turísticos, San Carlos de Bariloche estuvo en un 100%, según el informe que no precisa cantidad de camas (en la prepandemia tenía unas 30.000), y un dato curiosos suministrado por fuentes del Minturdep fue que el partido bonaerense de La Costa, con 161.000 turistas, superó a Mar del Plata como el destino más visitado en esta oportunidad.



También se registró alta ocupación hotelera en Villa Gesell, 93%; Iguazú, 90%; Calafate 85%, y Mar del Plata y Ushuaia 80%, en tanto la Ciudad de Buenos Aires estuvo en un 51%.





En la Ciudad de Buenos Aires, "la ocupación hotelera fue del 51%, el porcentaje más alto desde el 8 de diciembre del 2020 cuando se empezó a habilitar el turismo nacional tras la pandemia",



Si bien esta metrópolis es el mayor destino turístico del país (con unas 70 mil plazas hoteleras en la prepandemia), en los fines de semana largos se convierte en un mercado mayormente emisor y no tan receptivo.





Sobre el tipo de alojamiento, el informe de la CAME señala que que "el 41% prefirió hotel, el 33% ocupó un inmueble de su propiedad y el 17% alquiló un departamento, casa o cabaña", y que "el 61,6% hizo reservas previas".



Uno de los grandes movilizadores de turistas en este fin de semana fue el programa PreViaje II, del Minturdep, que alcanzó a 1.050.015 personas y en sus primeras tres semanas registró ingresos de comprobantes por más de 18.000 millones de pesos, lo que representa un 70% más que el total de facturación de su primera edición, en 2020.





Similar efecto tuvo el PreViaje PAMI, su versión para la clase pasiva, que ofrece un 70% del reintegro de sus gastos, ya benefició a 85 mil personas mayores, inyectando más de 1.400 millones de pesos al sector turístico.



Otro factor importante a nivel país fue que todas las provincias lanzaron campañas de alcance nacional para captar turistas y permitieron el acceso sin restricciones -con protocolos y aforos-, a lo que se sumó la avidez de viajar de los argentinos luego de las restricciones a los viajes desde la llegada de la pandemia.



Lo exitosos de este penúltimo fin de semana largo del año, que generalmente se toma como un termómetro de lo que será el verano a nivel turístico, generó mucho entusiasmo en el sector para los meses venideros.