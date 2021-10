Cayó un metorito en su habitación y quedó a centímetros de su cabeza en la amohada

Lunes, 11 de octubre de 2021

La mujer contó que planea quedarse con la roca espacial para dárselas a sus nietos.





Ruth Hamilton se despertó a la noche a raíz de un fuerte estruendo y descubrió que había un agujero en el techo de su habitación y una piedra sobre la almohada.



"Me levanté de golpe y encendí la luz, no podía entender qué había pasado", recordó.



Ocurrió en Golden, Columbia Británica (Canadá), donde la mujer decidió dar aviso a la Policía para que investigaran lo que creyó que era una agresión.



Durante ese procedimiento primero descubrieron que la roca no provino de una construcción cercana.



Entonces las autoridades locales llamaron al Proyecto Kicking Horse Canyon -una operación para remodelar una ruta de dos sentidos-, para consultarles si estaban realizando algunas detonaciones.



Desde esa organización les informaron que no habían hecho voladuras pero un representante comentó que varias personas vieron una luz en el cielo y reportaron varios estruendos.



Luego de haber descartado otras explicaciones, y tomando en cuenta que se registró la caída de un meteorito en Alberta el día anterior, determinaron que la roca en lo de Hamilton era eso.



"Estaba temblando y asustada cuando ocurrió, pensé que alguien había saltado o que era un arma o algo así. Fue casi un alivio cuando nos dimos cuenta de que solo podía haber caído del cielo", señaló la mujer.



Ruth declaró que planea quedarse con la roca espacial para dárselas a sus nietos, mientras espera la respuesta de la compañía de seguros respecto a si su póliza cubre los daños ocasionados por meteoritos.



"Lo único que se me ocurre decir es que la vida es preciosa y que puede desaparecer en cualquier momento, incluso cuando creés que estás a salvo y seguro en tu cama", finalizó Hamilton.