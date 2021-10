Tenía 15 años y murió al chocar contra un poste

Lunes, 11 de octubre de 2021

Un adolescente perdió la vida al protagonizar un accidente con la moto que conducía. Investigan las causas.





El siniestro vial ocurrió ayer, a las 7, en el cruce de Berón de Astrada y Gobernador Gómez, de Curuzú Cuatiá, dijeron fuentes policiales.



El chico, de 15 años, se hallaba al mando de una Honda Wave de 110 c. c. y, por causas que se tratan de determinar, perdió el control del rodado y se estrelló contra un poste de la red de alumbrado público. No tenía casco y sufrió un severo traumatismo de cráneo.



Vecinos y quienes circunstancialmente pasaban por allí avisaron a la policía y se pidió una ambulancia. También acudió un equipo de socorro de Bomberos Voluntarios. En el traslado al centro asistencial dejó de existir.



El sumario quedó a cargo de la comisaría 1ª.



Por otra parte, en San Luis del Palmar, un motociclista resultó con lesiones graves al chocar contra un auto.



El accidente ocurrió anteayer, a las 8.30, en la esquina de 25 de Mayo y Aviador Argüello, dijeron ayer fuentes policiales.



Un joven, de apellido Solís (18), circulaba en una Honda Wave de 110 c. c. e impactó contra un Ford Ka que manejaba un muchacho, de apellido Galarza (25).



El motociclista quedó tendido en la calle y momentos después lo llevaron al hospital local donde recibió los primeros auxilio. Pero, ante la gravedad de las lesiones, lo derivaron al hospital Escuela.



En tanto, en Paso de los Libres, el conductor de una Corven Energy de 110 c. c. perdió el control y cayó junto a su acompañante.



El siniestro vial ocurrió poco antes de las 5 de anteayer por calle Madariaga.



El vehículo lo conducía un muchacho de apellido Gamarra (25), que llevaba como acompañante a otro, de apellido Mansilla (30). Los dos fueron llevados al hospital local y luego Mansilla fue trasladado al Escuela, de esta capital, por la gravedad de los traumatismos.