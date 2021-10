Valdés inauguró infraestructura y el 911 en Paso de los Libres

Lunes, 11 de octubre de 2021

El gobernador de la provincia, Gustavo Valdés presidió en la tarde de este viernes, la inauguración y puesta en funcionamiento de la Comisaría de la Mujer y el Menor en el Barrio Estación de la ciudad fronteriza de Paso de los Libres.

Más tarde puso en funcionamiento el Sistema Integral de Seguridad 911, siendo el primero en implementarse en el interior provincial y entregó un automóvil Corolla y seis motocicletas para el grupo de Respuesta Inmediata Motorizada.







Al inicio del acto en la Comisaría de la Mujer y el Menor, el subcomisario de Tropa, Sergio Medina presentó la Formación especial 08 de Octubre al primer Mandatario quien efectuó el saludo protocolar acompañado del ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni y luego hizo lo propio el Jefe de la Policía de Corrientes, comisario general Félix Barboza.



A continuación se realizó la entonación del Himno Nacional e invocación religiosa a cargo del capellán Guillermo Danuzzo.







Gobernador Valdés







Durante el acto de inauguración de la Comisaría de la Mujer en Paso de los Libres, el gobernador Gustavo Valdés manifestó que la problemática de la mujer es “verdaderamente compleja” e inaugurar esta infraestructura edilicia es un primer paso, acompañado con la formación del personal adecuado para que puedan desempeñar sus funciones en el nuevo edificio.







Seguidamente, el mandatario comentó que contar con un plan de seguridad es proyectar para adelante y por eso, con el trabajo de todas las fuerzas vivas de la comunidad, "diseñamos un Plan denominado Corrientes 2030, avanzando y concientizando, por ejemplo en la Ley Micaela y otras en las cuales es necesario capacitar e incorporar personal femenino y hacer ver al personal masculino de la problemática que sufren las mujeres, muchas veces oculta, que no está visualizada y que muchas veces es intra hogar", acotando del gobernador que en esa problemática se señalan casos de abusos, de violencia, de golpes, maltrato y violaciones, entre otros.







"Hoy estamos en un número de 2.000 personas detenidas, de las cuales tan solo 50 son mujeres", informó Valdés, agregando que el aparato represivo del estado está direccionado a la prevención del delito o a cumplir una guarda a través del Servicio Penitenciario como ordena la ley.







Para el gobernador, la problemática de la mujer y el menor debe ser abordada en profundidad y contar con el personal adecuado y capacitado en la institución policial.







Y dirigiéndose a los integrantes de la Policía, Valdés dijo: "Cumplan con su deber, hay mucha mujeres sufriendo", resaltando además que a partir de este edificio y de esta estructura, las mismas puedan sentirse más protegidas y que "construyamos una sociedad más igualitaria, trabajando por la seguridad pública y ciudadana".







Detalle de Obras







En el marco de la Modernización e Infraestructura adecuada como respuesta a los nuevos requerimientos de la sociedad civil y sobre todo con registros que denotan un gran crecimiento urbano sostenido se inauguró la Unidad ubicada en una zona estratégica de la infraestructura urbana. El edificio está compuesto de una recepción, guardia, dos oficinas administrativas, una mayoría, oficina para el Jefe de Comisaría, dormitorio para el personal de guardia, cocina comedor, todos con su respectivo equipamiento, accesorios y mobiliarios, celdas con sanitarios propios y colchones para detenidos cada una; patio de recreo de los mismos detenidos; termotanque para la provisión de agua caliente en todo el edificio; sanitarios para el personal policial y Playón para el ingreso y estacionamiento para vehículos oficiales.







Por último vale aclarar que las dimensiones del terreno permiten incorporar los futuros crecimientos edificios de acuerdo a los requerimientos sin complicaciones funcionales.







Ministro Desimoni







Al dirigirse a los presentes, el ministro de Seguridad, doctor Juan José López Desimoni resaltó que “estamos cumpliendo con el acto de inauguración de esta Comisaría de la Mujer y el Menor con uno de los ejes trazados por el señor gobernador al inicio de la gestión del gobierno provincial en materia de seguridad pública, como es la infraestructura. Consideramos fundamental, contar con buena infraestructura, para poder dar solución a los problemas que plantea la sociedad de este tiempo”.



Enfatizó luego que “indudablemente que una Comisaría de la Mujer se hacía absolutamente necesario aquí en Paso de los Libres y como lo dijera la señora Jefa de la Comisaría de la Mujer era un largo anhelo, no sólo del personal que trabaja aquí sino también de la sociedad de Paso de los Libres, en su conjunto”.



Aseguró el Ministro Desimoni que "es un día importante para Paso de los Libres, en materia de seguridad pública, no sólo por la inauguración de esta Comisaría sino también porque se inaugura también el Sistema Integral de Seguridad Pública 911 y que son herramientas fundamentales para que la ciudadanía pueda tener a mano lo necesario como para garantizar la seguridad de los vecinos y también enfrentar a la delincuencia. Con esto la Policía de Corrientes da un paso adelante hoy en Paso de los Libres con la inauguración de esta Comisaría y también con las demás herramientas que presentaremos luego".











Jefe de Policía







El Jefe de la Policía de Corrientes, Comisario General Ricardo Félix Barboza señaló que "es siempre un honor y un orgullo siempre inaugurar una dependencia policial, más aún teniendo en cuenta este tipo de dependencias vinculadas a la violencia de género; la Jefatura de Policía a través de los organismos respectivos de conducción están capacitando permanentemente en lo que hace a las normativas vigentes como lo es la Ley Micaela; la Ley Yolanda y otras normativas vinculadas a esta problemática tan compleja y que aquejan a la sociedad y que se han acrecentado en este contexto de pandemia".







Instó a los efectivos que se desempeñarán en esta dependencia "que muestren empatía con la gente que solicita atención, que brinden contención y acompañamiento necesario y que se encamine hacia la parte judicial para tratar de llegar a una solución armónica y que beneficie a toda la familia" y finalmente agradeció al personal policial por su desempeño durante la pandemia y que sigan trabajando con esa postura.







Titular de la Comisaría







La Jefa de la Comisaría de la Mujer y el Menor, comisario mayor María Alejandra Bambil manifestó que "hoy se hace realidad un sueño que veníamos anhelando desde hace mucho tiempo. Estamos inaugurando el nuevo edificio de la Comisaría gracias a la gestión y el esfuerzo hecho por el gobierno provincial, que notó la necesidad de la creación de misma hace un tiempo atrás".







A la vez que agradeció al gobernador Gustavo Valdés, expresó que "continuamos comprometiéndonos y esforzándonos por cuidarla y mantenerla en la forma que la recibimos".







Por último expresó que "como Jefa de la Comisaría de la Mujer y el Menor me enorgullece este emblemático acto y en nombre del personal superior y subalterno agradecer nuevamente al gobernador de la provincia, a sus funcionarios, quienes hicieron posible en beneficio de los libreños, la creación de esta Comisaría y aprovecho para destacar el permanente apoyo del Jefe de Policía, comisario general Félix Ricardo Barboza y del director de la Unidad Regional IV, comisario mayor Pedro Pablo Rolón y de las autoridades provinciales con las que trabajamos diariamente" concluyó.







Presencias







Acompañaron al gobernador Gustavo Valdés, el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, doctor Eduardo Vischi; el secretario de Agricultura y Ganadería de la provincia, contador Norberto Mórtola; las legisladoras nacionales Ingrid Jetter y Sofía Brambilla; el diputado provincial Manuel Aguirre; los ministros de Desarrollo Social, Adán Gaya y de Seguridad, Juan José López Desimoni; el Jefe de la Policía, Comisario General Félix Barboza; los intendentes Martín Jetter de Riachuelo y José Irigoyen de Curuzú Cuatiá; demás autoridades nacionales y provinciales y comunales.







CREACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD 911







El gobernador y autoridades presentes se trasladaron hasta la Unidad Regional IV de Paso de los Libres para poner en funcionamiento un importante sistema de Seguridad Integral de Seguridad 911 “Paso de los Libres” y la creación del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada.







El flamante Sistema de Seguridad 911 está ubicado en dependencias del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada de la Unidad Regional IV, en la intersección de las calles Los 108 y Madariaga y estará en funciones en toda la jurisdicción y responde a uno de los ejes trazados por el gobierno provincial en materia de Seguridad pública, tecnología e infraestructura.







En la ocasión, el Comisario General Félix Barboza puso en funciones al nuevo Jefe del Sistema Integral del 911 al Comisario Inspector Ramón Vallejos y al Jefe del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada de Paso de los Libres al Oficial Auxiliar Matías Giménez, dependencias policiales que trabajarán en forma conjunta por la seguridad pública de la ciudad de Paso de los Libres.







Asimismo, el cura párroco Guillermo Danuzzo realizó la bendición de las 6 motos y un automóvil marca Corolla que fueron entregados para el cumplimiento de las tareas de seguridad.







Gobernador Valdés







Al dejar inaugurado la puesta de refuncionalización del 911 en Paso de los Libres, el gobernador Gustavo Valdés dijo que "se buscó desarrollar el mismo sistema con el que hoy cuenta la Capital de Corrientes en el interior provincial y el primer paso se está dando hoy en la localidad fronteriza".







"Sabemos que Paso de los Libres tiene intenso movimiento, con un cruce de fronteras amplio con el Brasil, con la aduana terrestre más importante de la Argentina, en donde se presentan hechos delictivos de otra magnitud que en el resto de las ciudades y era menester avanzar con esta tecnología en comunicación", enfatizó Valdés.







A la vez que puso de relieve que "además de poner a disposición de los libreños el sistema 911, se conformó para la ciudad el Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM), acompañando con la entrega de 6 motocicletas y un móvil para fortalecer la labor policial y dar mayor celeridad y respuestas a los vecinos".







En tanto, el titular del ejecutivo provincial no dudó en afirmar que "vamos a seguir invirtiendo en materia de seguridad en Paso de los Libres y en toda la Provincia", sumando infraestructura, equipamiento y recursos humanos, "los que sean necesarios para atacar de lleno la problemática de la inseguridad".







Asimismo, el gobernador puntualizó que a medida que la crisis económica golpea con mayor fuerza, "tenemos un aumento de la criminalidad y debemos estar preparados para eso".







Para culminar, instó a la fuerza policial a seguir trabajando "con valor y ahínco, siempre a disposición de los ciudadanos".







Palabras del Ministro Desimoni







En su alocución, el titular del Ministerio de Seguridad, doctor Juan José López Desimoni señaló que “hoy es un día fundamental para la seguridad pública en Paso de los Libres al poner en funcionamiento el sistema integral de seguridad 911 se convierte Paso de los Libres en la primer ciudad, fuera de la Capital, en la que este Sistema se introduce para beneficio de la comunidad y por supuesto para un mejor trabajo de la Policía en su conjunto.







Explicó Desimoni que "este Sistema permite concentrar todos los recursos humanos y técnicos de la Policía de la Provincia para poder dar respuestas, no sólo en el trabajo de prevención sino también en la represión del delito. La tarea de la policía de Corrientes se ve enriquecida con herramientas fundamentales para luchar contra el delito pero sobre todas las cosas para trabajar en la prevención. Este sistema integral 911 de Seguridad tiene cámaras, videocámaras, contiene el mapa del delito actual "on line", es decir actualizándose con datos permanentemente, cuenta con tres operadores que van a recepcionar las llamadas de emergencias y también con un despachante que es quien va a destinar los recursos necesarios para la ocasión, todo estará a cargo de un Comisario Inspector que va a trabajar en todo lo que tenga que ver con administrar estos recursos".







Manifestó que como dijo el Jefe de Policía “este sistema en la ciudad capital nos ha permitido ser efectivos en la lucha contra el delito y trabajar fuertemente en la prevención y la Policía ha podido dar un vuelco fundamental en lo que tiene que ver con esta tarea. Por eso Paso de los Libres a partir de hoy va a poder contar con estas herramientas y la ciudadanía podrá acudir ante cualquier situación que implique una emergencia o una situación que implique un peligro inminente”.



A todo esto también, agregó el ministro Desimoni, "se va a sumar una aplicación que se llama "Vecinos Seguros" y que también funciona en consonancia con el Sistema de Seguridad 911. Es una aplicación que próximamente, a partir de la semana que viene se estaría poniendo a disposición de los vecinos, por medio de la cual presionando un botón se activa una llamada de emergencia directamente aquí al Centro de Seguridad 911 y geo referenciadamente la policía ya puede destinar los recursos necesarios aún sin que la persona pronuncie una palabra, porque puede estar en un riesgo inminente".







Finalmente resaltó que "de este modo entonces, estamos cumpliendo con un eje fundamental, trazado por el gobierno de la provincia, que es el de dotar a la Policía de las herramientas tecnológicas de incorporar la tecnología como una herramienta fundamental y por supuesto de seguir formando y capacitando a todo el personal para poder dar respuestas a las necesidades de la sociedad".







Félix Barboza







El Jefe de la Policía de Corrientes, Comisario General Félix Barboza "Es un honor inaugurar una dependencia policial de estas características donde se va a centralizar el accionar y las demandas de los vecinos a través del sistema 911", señaló en su introducción el Jefe de la Policía de Corrientes, Félix Barboza.







El máximo responsable de la fuerza policial destacó que se trata del primero de esas características que se inaugura en el interior, dotado de la máxima tecnología, lo que permite darle una respuesta adecuada a la ciudadanía, reduciendo al máximo el tiempo de respuesta del personal policial, que antes era de 9 minutos y actualmente es del orden de los 5 minutos en promedio, aumentando la perspectiva de éxito en los procedimientos.







Barboza mostró luego su orgullo por la presentación del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM) para Paso de los Libres, el que está altamente capacitado y entrenado para "garantizar la seguridad de los ciudadanos, cumpliendo con todos sus derechos constitucionales".







"Todas estas acciones redundan en una mejor prestación en los servicios hacia la seguridad pública", cerró Barboza.







Sistema de Seguridad 911







El Sistema de Emergencia 911 cumple con la función principal de atender de manera centralizada las emergencias de la sociedad y coordinando las respuestas con los recursos disponibles de manera inmediata apoyado por cámaras de última generación, ubicadas en distintos puntos estratégicos de la ciudad que trabajan en conjunto y en simultáneo, vinculada a dichas cámaras con el edificio principal donde se encuentran los equipos y personal capacitado las 24 horas.







El nuevo sistema de seguridad integrado será para la ciudad de Paso de los Libres el centro principal y eje operativo para recibir las demandas de los ciudadanos y la rápida respuesta de la policía de Corrientes a través del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada.



Estas nuevas tecnologías se destinarán para poner en marcha rápidamente las operaciones en los espacios urbanos que implica la llegada a los lugares donde se producen las demandas, la circulación de vehículos y personal, la atención a las víctimas durante y luego de las crisis, generando un mapa del delito, por el cual se pueden observar los movimientos en actos delictivos.







Dicho sistema tendrá un programa para reconocimiento facial e identificación de patente de los vehículos y permitirá mejorar el tiempo de respuesta ante la constante demanda de la sociedad teniendo en cuenta que ayudará a administrar mejor los recursos de los sistemas de monitoreo, video vigilancia y el Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada, lo cual ayudará a armar una estrategia preventiva en el combate contra el delito.