Colombia le robó a Brasil los primeros puntos de las Eliminatorias Sudamericanas

Lunes, 11 de octubre de 2021

El seleccionado de Tité, que contó con la presencia de Neymar tras una fecha de suspensión, igualó 0-0 ante los Cafeteros, rumbo al Mundial de Qatar 2022.



Colombia empató 0-0 ante Brasil en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez por el partido postergado correspondiente a la fecha 5 de las Eliminatorias Sudamericanas, y así logró que el seleccionado comandado por Tité no continue con puntaje ideal rumbo al Mundial de Qatar 2022.





Ni bien Patricio Loustau pitó el arranque del partido, los Cafeteros se mostraron con las líneas adelantadas y buscando presionar bien en alto la salida de Brasil. Tal fue así la presión asfixiante, que los colombianos contaron con las primeras chances de gol. Sin embargo, luego del furioso arranque del dueño de casa, la visita tomó las riendas del encuentro y fue amo y señor de la pelota.



Llegando una y otra vez, la Canarinha fue sometiendo a un conjunto colombiano que se metía cada vez más atrás y dependía de un David Ospina que se mostró muy seguro y parecía impasable.



Ya en el complemento, el local pudo adelantar sus líneas y logró emparejar el trámite del cotejo. No obstante, no lograba llegar con gran eficacia más allá de los últimos tres cuartos del campo de juego y la gran mayoría de sus opciones de gol eran mediante remates de larga distancia, que no lograban sorprender a un Alisson Becker muy firme bajo los tres palos.



Luego, en el cierre del encuentro, la Verdeamarela proponía un golpe por golpe, pero los de amarillo buscaban bajarle el ritmo del partido. Así fue como en los últimos minutos del partidos Brasil contó con las más claras, y Colombia dependía de un Dúvan Zapata - que entró en el segundo tiempo por Falcao García- para que, solo contra el mundo, pueda ingeniárselas para crear alguna oportunidad de quebrar el cero.



El Killer cafetero lo hizo, y tras una gran acumulación de pases, Rafael Santos Borré tuvo la última del encuentro, pero envió su remate por arriba del travesaño, marcando así la igualdad en el marcador.