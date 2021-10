El Gobierno anunció aumentos en las asignaciones familiares Viernes, 08 de octubre de 2021 Con el incremento se duplicará el monto cobrado hasta el momento. Promesa de actualizaciones periódi­cas. Dicen que no es electoral.



El presidente Alberto Fer­nández anunció un “com­plemento mensual para el salario familiar a partir de octubre”, con el objetivo de “reconstruir y recuperar el poder adquisitivo” de los salarios, en una medida que beneficiará a unos dos mi­llones de trabajadores.



“Sabemos que las fami­lias de las trabajadoras y trabajadores registrados de Argentina deben mejorar sus ingresos. Por eso, hemos decretado un complemento mensual para el salario fa­miliar a partir de octubre”, indicó Fernández en su cuenta de Twitter.



Según indicó la Presiden­cia, en el caso de los traba­jadores con ingresos fami­liares de hasta 78.454 pesos y monotributistas de las ca­tegorías A, B o C, el comple­mento será de 5.063 pesos, que se sumará a lo que recibe ese hogar por cada niño, niña y adolescente.



En tanto, para los trabajadores con ingre­sos familiares de entre 78.454,01 y 115.062 pesos, y monotributistas de la categoría D, el comple­mento será de 3.415 pe­sos.



Según las estimaciones de la Anses, la medida “va a cubrir a 3,2 millones de ni­ños, niñas y adolescentes, es decir al 89% de los que reciben salario familiar”.



Con el nuevo comple­mento, una familia (o un titular) con dos hijos o hi­jas que actualmente recibe 10.126 pesos de salario fa­miliar obtendrá en octubre 20.252 pesos, mientras que en el caso de los que reciben 6.830 pesos en concepto de salario familiar pasarán a percibir 13.660 pesos.



En su publicación, el Jefe de Estado puntualizó: “Esta medida tiene que ver con el compromiso que tomamos con las y los argentinos de reconstruir y recuperar el poder adquisitivo de sus sa­larios”.



“Con esta decisión, a par­tir de octubre vamos a be­neficiar a más de 2 millones de trabajadoras y trabajado­res argentinos y a más de 3 millones de niños, niñas y adolescentes”, subrayó el Presidente.



Además, Fernández dijo tener “en claro cuáles son los problemas y las urgen­cias” de los argentinos, y agregó: “Este complemen­to se trata de una medida progresiva que se pagará mes a mes”. En ese sentido, puntualizó que el comple­mento “irá siendo superado hasta que los ingresos de los trabajadores y las traba­jadoras recuperen su poder adquisitivo”.



Precisiones de Raverta en conferencia



Durante una confe­rencia de prensa en la Casa Rosada, la titular de la Anses, Fernanda Raverta, precisó: “Esto no tiene que ver con un calendario electoral sino con lo que venimos a hacer como gobierno, que es que los trabaja­dores y trabajadoras de la Argentina vivan to­dos los días un poquito mejor”. Explicó que la suba no alcanza a la Asignación Universal por Hijo (AUH), y am­plió: “La AUH es otra asignación que también está prevista por el Es­tado, pero que ya tiene un complemento que se llama Tarjeta Alimen­tar”. “Lo que estamos haciendo ahora es ocu­parnos de esos trabaja­dores asalariados que tienen trabajo y reciben todos los meses su asig­nación familiar”, ma­nifestó. Además indicó que la suma que cobran los trabajadores por sus hijos será actualizada de acuerdo a la fórmula de reajuste de haberes “hasta que recuperen el poder de compra que tenían”. s



Fernández: “Esta medida tiene que ver con el com­promiso que tomamos con las y los argentinos de reconstruir y recuperar el poder adquisitivo de sus salarios”.