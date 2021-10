El correntino Leonardo Mayer se retiró del tenis

Viernes, 08 de octubre de 2021

El correntino Leonardo Mayer anunció hoy su retiro del tenis a los 34 años y luego de una carrera destacada que tuvo como punto saliente haber integrado en 2016 el único equipo que ganó la Copa Davis para Argentina.





El correntino deja atrás una carrera en la que conquistó dos títulos ATP 500, ambos en Hamburgo.



"Quiero anunciar que me retiro del tenis profesional. El tenis me dio muchas alegrías y es parte de mi vida desde muy chiquito, siento que ya es hora de cerrar este capítulo maravilloso como jugador", publicó el "Yacaré" Mayer en sus cuentas de la redes sociales Instagram y Twitter.





El tenista deja atrás una carrera en la que conquistó dos títulos ATP 500, ambos en Hamburgo, en las ediciones de 2014 tras vencer en la final al español David Ferrer, y en la de 2017 merced a un triunfo en la definición sobre el alemán Florian Mayer.



"Esta decisión está tomada con todo el apoyo de mi familia y de las personas que siempre me acompañaron para que pudiera lograr mis objetivos", explicó en sus redes el "Yacaré", cuyo mejor puesto en el ranking mundial fue el 21, en junio de 2015.



"Quiero agradecer a cada una de esas personas que siempre me levantaron cuando pasé momentos malos en mi carrera, que siempre estuvieron cuando no salían las cosas y que lucharon para lograr cada objetivo conmigo", añadió Mayer.



El tenista nacido en Corrientes el 15 de mayo de 1987 integró la histórica formación de Argentina que conquistó la Davis en Zagreb, el 27 de noviembre de 2016 tras vencer en la final a Croacia por 3-2, en un equipo que tuvo como capitán a Daniel Orsanic y a una figura relevante como Juan Martín Del Potro, más Federico Delbonis y Guido Pella.



"Tuve momentos inolvidables gracias al tenis, como participar en todos los torneos, ganar algunos, competir contra los mejores, ser parte del equipo argentino de Copa Davis y ganarla", recordó el "Yacaré".



"Gracias a mi esposa Milagros que fue parte de todos los momentos vividos y apoyo fundamental, tenemos tres hijos hermosos que son los mejores trofeos. Muchas Gracias y seguiré muy metido en el tenis. Hasta siempre", concluyó Mayer en su carta de despedida.