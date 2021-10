Eliminatorias Sudamericanas: Uruguay igualó con Colombia Viernes, 08 de octubre de 2021 La selección charrúa empató 0-0 con los cafeteros y no pudo descontarle puntos a la Selección Argentina de Lionel Scaloni, que terminó con el mismo resultado ante Paraguay. La Celeste tuvo tres lesionados, entre ellos Luis Suárez, y Nicolás De la Cruz sumó minutos.



Uruguay igualó 0-0 con Colombia en el Estadio Gran Parque Central y no pudo descontarle puntos a la Selección Argentina en la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Los dos combinados desplegaron estrategias muy diferentes: los charrúas tuvieron la pelota y dominaron, pero fueron bajando la intensidad tras un gran inicio, mientras que los cafeteros ni siquiera atacaron y aguantaron lo mejor que pudieron.





Luis Suárez fue lo mejorcito de la Celeste, que contó con el ingreso de Nicolás De la Cruz (River) por el lesionado Giorgian de Arrascaeta. Al Pistolero primero le cayó una pelota muerta en el área cuando estaba solo, le dio con la cara interna y se le fue afuera. Después abrió el marcador, pero el línea y el VAR le anularon el gol por un offside muy finito.





Al segundo tiempo no pudo salir Suárez por un corte en la rodilla que le provocó Yerry Mina, en la última jugada de la primera mitad, y fue reemplazado por Edinson Cavani, que apenas tuvo un tiro libre que se le fue alto. Sin embargo, las malas noticias siguieron para el equipo de Óscar Tabárez, ya que José Giménez sufrió una molestia muscular y le dejó el lugar a Ronald Araújo (Barcelona).



Colombia también aprovechó y metió triple cambio. Se fueron Mateus Uribe, Rafael Santos Borré y Radamel Falcao, de flojo partido, e ingresaron Jefferson Lerma, Roger Martínez y Duván Zapata, al que le sirvieron el gol, pero su remate se topó con Fernando Muslera. En la jugada anterior todo Uruguay había pedido penal por una caída de De la Cruz en el área.



Si bien el nerviosismo se apoderó del último cuarto de hora, Colombia terminó mejor en el partido ante un Uruguay que sintió el desgaste físico de la primera mitad y fue de más a menos. Los de Reinaldo Rueda hicieron transpirar a los locales con un cabezazo bombeado de Lerma que tuvo que esforzarse para sacar a córner Muslera y un violento zurdazo venenoso de Juan Fernando Quintero de larga distancia. Solo hubo tiempo para un cabezazo de Diego Godín que se fue alto y pitazo final.



Con este resultado, Uruguay sumó 16 puntos, los mismos que Ecuador (golea 3-0 a Bolivia), y quedó a tres de Argentina (19), el escolta de Brasil (25). Atrás marcha Colombia (14).