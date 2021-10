Valdés anticipó el triunfo de ECo+VamosCorrientes en Mariano I. Loza

Viernes, 08 de octubre de 2021

Un acto con un doble objetivo se concretó en la fecha la localidad de Mariano I. Loza, encabezado por el reelecto gobernador Gustavo Valdés



El mismo sirvió para presentar a los candidatos a legisladores nacionales de la alianza que competirán en las legislativas nacionales del próximo 14 de noviembre, cuyas cabezas de lista son Eduardo Vischi para senador y Manuel Aguirre para diputado respectivamente, en tanto que también obró de cierre de campaña de la elección municipal que se concretará el domingo en dicha localidad, tras el empate ocurrido el pasado 29 de agosto.



El Gobernador fue contundente al vaticinar que el “desempate” se definirá en favor de los candidatos de ECo+VamosCorrientes, Rubén Caserotto como jefe comunal y Francisco Chávez como vice. El acto se desarrolló en el Club Social, en el cual, con los cuidados sanitarios correspondientes, una multitud se dio cita.







El Club Social de Mariano I Losa –Solari- fue el escenario de este nuevo acto de ECo+VamosCorrientges, colmado de militantes, dirigentes, vecinos y representantes de distintas localidades de la zona, en el que encabezado por el líder de la coalición el gobernador Gustavo Valdés se presentaron los candidatos que representarán a Corrientes en el Congreso Nacional, y los postulantes a la intendencia y vice, que el domingo definirán estos cargos tras el empate del pasado 29 de agosto.



El conductor del evento presentó en primera instancia a los postulantes locales, entre ellos al concejal electo Juan José Gómez, quien resultó el más votado para ese cago en la elección de agosto, luego se sucedieron el postulante a la vice intendencia Francisco Chávez, el candidato a intendente Rubén Caserotto, seguidamente fue presentada la actual jefa comunal María Cristina Obelar, posteriormente los postulantes a cubrir los cargos nacionales Eduardo Vischi para senador nacional, Manuel Aguirre para la Cámara Baja.



Tras lo cual hicieron su ingreso al escenario el gobernador Gustavo Valdés y el vice electo Pedro Braillard Poccard.



En un clima de gran optimismo y de marcada alegría, la actual Jefa Comunal, dio la bienvenida a los presentes, a la vez que delineo rápidamente los ejes de su gestión, y el esfuerzo que llevó en el marco de pandemia contener las demandas de la sociedad. Dije que palpita un recambio generacional que va a garantizar con el triunfo de Caserotto seguir la política provincial de crecimiento, innovación e inclusión, que va a devenir en una mejor calidad de vida a los habitantes de Solari.



La identificación con que popularmente se conoce a la localidad.



Luego se sucedieron los discursos de Manuel Aguirre y Eduardo Vischi respectivamente, quienes expusieron con claridad que van al Congreso de Nación a defender los intereses de Corrientes, apoyar el gobierno de Gustavo Valdés y luchar por leyes que pongan fin a las diferencias entre las provincias de la Argentina.



Caserotto



El joven postulante a la intendencia en su mensaje dejó algunas definiciones muy concretas, en principio sostuvo que hay que afrontar con éxito la elección del domingo, tras el empate de agosto, y que ello implica “defender el proyecto político que encabeza Gustavo Valdés, de inclusión, modernización, crecimiento y sobre todo de unidad, por eso quiero ser muy claro nosotros somos la continuidad del gobierno de Valdés en Mariano I Losa”, expresó.



Asimismo lanzó una fuerte convocatoria a las mujeres, los jóvenes, los emprendedores a todos los involucrados en el sistema educativo, a trabajar unidos y asumir el desafío de profundizar la transformación de la localidad y hacer de ella un lugar mucho mejor para sus habitantes, garantizando un futuro próspero.



Finalmente el dirigente local, sostuvo que venían días de mucho trabajo, pero con la certeza de que el mismo los conducirá a caminos de bienestar para la comunidad.



Gustavo Valdés: “Necesitamos cerrar la Grieta”



El mandatario al hacer uso de la palabra abordó con amplitud la temática que surgía de la convocatoria, por un lado destacó la impronta con la que Eduardo Vischi, Manuel Aguirre y los demás postulantes a los cargos nacionales para la elección del 14 de noviembre, llevarán al Congreso, diferenciándolos de sus oponentes que según sostuvo ”ellos tienen que ir a pedir permiso a Buenos Aires” y agregó al respecto, los nuestros “van a defender los intereses de los correntinos, van a luchar para terminar con las diferencias entre las provincias, entre los sector, van a hacer su aporte en pos de la unidad, porque tenemos que terminar con la grieta, de una vez por todas, la situación del país nos necesita a todos”.



El reelecto gobernador agrego “hay mucho por hacer en el país, una de ellas luchar por las cosas que nos perjudican, como por ejemplo las restricciones a las exportación de carne, sobre lo que le decimos al señor presidente que nos perjudica, que perjudica a los pequeños y medianos productores, y que de una vez por todas, no tenemos que trabajar contra el campo sino con el campo”.



Respecto de la elección local sostuvo: “la justicia determinó que hubo empate y por eso el domingo es el único lugar donde se vota en la provincia, tenemos otro candidato, del partido liberal, lo fui a saludar y agradecer, porque ellos me votaron a mí en agosto, sacamos el 80 por ciento de los votos, pero vine aquí porque aquí está el candidato de la Unión Cívica Radical Rubén Caserotto, “Rubencito”.



Agregando: “no solo por eso estoy muy contento, sino porque en él se corporiza la participación de los jóvenes, tiene 28 años, y ha formulado una convocatoria a las mujeres a la juventud, a los emprendedores, a los educadores, a la unidad, a articular las actividades productivas para generar trabajo. Como no apoyar esta propuesta, que es la nuestra porque la mujer va a ser el motor de la transformación de estos tiempos, y este es el tiempo de recuperar la identidad de potenciar el trabajo y que los jóvenes entiendan que los recursos se obtienen con el esfuerzo del trabajo y que también se progresa con el conocimiento”.



Valdés fue Categórico: “El proyecto de Caserotto es el nuestro, esperamos que el domingo gane y se sume a trabajar con el Gobierno de la Provincia en pos de lograr una vida llena de oportunidades y de mejor calidad para todos los correntinos”.