Levantan los cupos para pasajeros que regresan al país en avión

Miércoles, 06 de octubre de 2021

"Alcanzado el umbral del 50% de población vacunada con el esquema completo y de acuerdo a la decisión administrativa número 951/2021, el día 19 de octubre del 2021 se levanta todo cupo en la cantidad de pasajeros/as que arriban al país por modo aéreo", explicó la ANAC.





La medida fue informada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) en su cuenta de Twitter, ratificando así lo dispuesto días pasados mediante una decisión administrativa.



La titular de la ANAC, Paola Tamburelli, sostuvo que "siempre trabajamos para mantener vivo al sistema aeronáutico, con mejoras de infraestructura y asegurando a las autoridades sanitarias que el modo aéreo no es un vector de contagios".



En tanto, el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, había anticipado cuando se anunció el plan de apertura progresiva de fronteras para el ingreso de residentes argentinos y turistas al país que esa medida "nos va a permitir llegar casi a la normalidad".



El ministro señaló entonces que el avance en la apertura estaba "atado" a haber conseguido "un 50% de vacunación con doble dosis en la población" y destacó que los avances en esa materia fueron posibles al no haberse "quedado cruzados de brazos" y por la "articulación permanente" con los Ministerios de Salud y Turismo.



"Es importante destacar que el Gobierno estuvo trabajando aun en pandemia. Por ejemplo con el Aeroparque (Jorge Newbery), donde se hizo una inversión de 6 mil millones de pesos, que permite al turismo un desarrollo importantísimo, con un aeropuerto muchísimo mas operativo, con mayor capacidad", detalló en esa ocasión.



Con una Decisión Administrativa publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó días pasados el plan de apertura progresivo y cuidado de fronteras para ingreso de turistas al país en etapas.



Por ello dispuso que entre el 1 y 3 de octubre habría 2.300 plazas diarias de ingreso; entre el 4 y el 10, 3 mil plazas por día; a partir del 11 de octubre y hasta los 14 días de alcanzar el 50% de la población con vacunación completa, 28.000 plazas semanales, y a los 14 días de alcanzar el 50% de la población con esquema de vacunación completo, se eliminan los cupos.



La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) recibió en ese momento "con satisfacción" la decisión del Gobierno de abrir gradualmente las fronteras y flexibilizar las restricciones en los vuelos. Lo dijo a través del vicepresidente Regional para las Américas de IATA, Peter Cerdá.



El Ejecutivo sostuvo que "la decisión del Gobierno de Argentina de permitir gradualmente la reapertura del transporte aéreo en el país es una buena noticia en varios frentes. En primer lugar, restablece la libertad de viajar, que será especialmente bienvenida por aquellos que no pudieron volar durante los últimos 18 meses".



Añadió en esa ocasión que "las aerolíneas ahora podrán planificar con mayor previsibilidad y recuperar la conectividad que se ha perdido durante este tiempo" y que "será un impulso para la reconstrucción de la economía argentina, especialmente a través de la contribución del turismo y los negocios internacionales".