La tarifa mínima de los remises aumentó a $ 110 y escasean los móviles

Miércoles, 06 de octubre de 2021

La mayoría de las agencias de Corrientes ya se sumaron a la suba. Así, todas incrementarán esta semana el valor del viaje.



La vuelta a las clases presenciales y el aumento de la movilidad nocturna por el regreso de los boliches y la extensión de la circulación repercutieron en una mayor demanda de remises.



En las últimas semanas se notaron demoras por parte de mayoría de las empresas de remises de la capital, sobre todo en las horas pico y la madrugada.



En Corrientes existen 32 agencias, las cuales ya se adhirieron al aumento de la tarifa y se estima que en esta semana todas ya habrán modificado el monto de $ 100 a $ 110.



“El proceso inflacionario y el incremento sustancial en los costos llevaron al aumento de la tarifa, que se implementa en forma gradual, para no afectar al comportamiento del mercado. Pero es necesario mejorar la rentabilidad”, afirmó Juan Castillo, representante de la Asociación de Remiseros de Corrientes.



Falta de móviles



Según informó Castillo, antes de la pandemia había alrededor de 3.000 remises circulando, pero, por la baja de movilidad y por la cuestión sanitaria, muchos choferes terminaron abandonando la actividad.



Hoy en día en la ciudad hay alrededor de 2.000 autos funcionando como remís. El problema es que a la noche solo funcionan unos 200 móviles, esto genera hasta una hora de demora.



Algunas agencias directamente no toman pedidos.



Los costos de mantenimiento y refacción del vehículo son muy elevados y debido a ello la oferta se reduce.



“A su vez, si algún móvil presenta desperfectos, los recambios de piezas están muy caros y entonces se quedan con dos o tres días sin funcionar”, agregó.



Castillo aseguró que es difícil que la actividad incorpore nuevas unidades porque comprar un vehículo para remís implica una inversión millonaria, que no genera rentabilidad inmediata.



Los ingresos solo alcanzaría para la mantención del auto.



Movilidad nocturna

Castillo enfatizó que, antes de la fase 5, a la noche había escaso movimiento y circulación de personas. “De golpe, la reapertura de los negocios nocturnos, los conductores tuvieron que adaptarse a la nueva franja horaria nocturna que ya estaba olvidada”, dijo.



“Sobre todo a la madrugada, cuesta conseguir remises. Los fines de semana la oferta crece más aun, pero hay menos vehículos”, agregó.



Escuelas

Por otra parte, la hora pico de demanda es a la salida o entrada de la escuela, cuando hay excesiva demanda.



“Al llevar o buscar a los chicos, una gran parte de los padres no contrató un colectivito por dos meses y los manda en remís o en colectivo”, comentó Juan Castillo.