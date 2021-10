IFE 4 2021: vence el plazo para actualizar los datos oficiales

Martes, 05 de octubre de 2021

Alberto Fernández confirmó el bono extraordinario mientas que la ANSES fijó una fecha límite para completar el formulario online. Cómo actualizar la información en Mi ANSES.





La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), retomó ayer el calendario de cobro de octubre y fijó la fecha límite para actualizar los datos que serán utilizados para evaluar la asignación del nuevo IFE 4 2021.



El beneficio aún en espera, forma parte del paquete de medidas económicas que impulsa la Casa de Gobierno con un impacto directo en poco más de 2 millones de personas pertenecientes a sectores vulnerables del país.





"Estamos tratando de buscar algo nuevo. No es para lo que ya lo tuvieron. Es algo nuevo", anticipó el presidente Alberto Fernández desde el partido bonaerense de Avellaneda.



Cómo inscribirse en el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE 4)



Por el momento el organismo conducido por Fernanda Raverta no dispone de un formulario de inscripción al nuevo IFE 4 2021, sin embargo mantiene habilitada hasta el 31 de diciembre la plataforma Mi ANSES para actualizar los datos de contacto y relaciones familiares, variables claves que se tuvieron en cuenta en las tres ediciones del bono de emergencia que se pagaron en 2020.



Cuáles son los datos que necesitas actualizar para no quedar afuera del bono



Fuentes de la Casa Rosada confirmaron que el nuevo IFE 4 2021 estará destinado a jóvenes de entre 18 a 24 años que en la actualidad no reciban algún tipo de cobertura socioeconómica.



Esta franja etaria fue la segunda más golpeada por la pobreza, con el 48,5% de acuerdo a la medición del primer semestre elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).



Cómo actualizar datos de contactos en ANSES: si sólo necesitás

modificar tus datos de domicilio y contacto (teléfono y correo electrónico) podés hacerlo en Mi ANSES o llamando al 130.



Cómo consultar las relaciones familiares o de grupo familiar: si tenés que actualizar tus relaciones familiares (hijos y pareja) o datos de tu identidad, debés presentar la documentación que corresponda mediante Atención Virtual.



Historia laboral e ingresos por trabajo formal: ingresar a Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social. Luego hacer click en la pestaña "trabajo" y avanzar hacia "Consulta Historial Laboral".



El anuncio del IFE 4 2021 está previsto que tenga lugar en las próximas jornadas junto con el lanzamiento de un bono de $6000 para jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE).