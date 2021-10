Defensa y Justicia goleó a Talleres y le permitió a River ser el puntero

Con doblete de Merentiel y uno de Silva, el Halcón derrotó por 3-0 a la T y el Millonario quedó en soledad en la cima del campeonato local.





Defensa y Justicia goleó por 3-0 a Talleres en el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela por la fecha 14 y le permitió a River quedar puntero de la Liga Profesional.





En el primer tiempo, Defensa y Justicia salió a llevarse puesto a sus rivales, y lo consiguió. Ya a los 5’, el Halcón atacó y luego de una serie de rebotes milagrosos en el área de Talleres, apareció Miguel Merentiel para poner el 1-0.





A los 26`’, el conjunto dirigido por Sebastián Becaccece volvió a golpear y tras una gran jugada de contra, apareció otra vez Merentiel para anotar el 2-0 ante la T, que no podía despertarse y las aspiraciones de volver a la cima eran cada vez más lejanas.





En el segundo tiempo, el local redujo su dinámica y se limitó a jugar con la ventaja en el marcador. No hubo casi ninguna emoción, excepto la jugada sobre el final cuando Pizzini llegó hasta el fondo y envió el centro para que Hugo Silva sentencie el encuentro y agigante la fiesta.





Con este resultado, Defensa llegó a los 18 puntos y quedó a mitad de tabla, mientras que Talleres no pudo lograr su cometido de quedar puntero de la Liga Profesional, se mantuvo en 29 unidades y le permitió a River -que tiene 30- obtener la punta.