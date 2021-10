Investigación por el aforo en River y Vélez: imputaron a D'Onofrio y Rapisarda

Martes, 05 de octubre de 2021

Los presidentes de River y Vélez, más la Comisión Directiva de cada institución, fueron imputados en el marco de la investigación sobre la cantidad de gente que hubo en el Monumental y el Amalfitani.





La vuelta del público a las canchas en el fútbol argentino terminó con la mira puesta en la cantidad de gente que acudió a cada uno de los estadios y en la Ciudad de Buenos Aires esta noche se confirmó la imputación de Rodolfo D’Onofrio y Sergio Rapisarda, presidente de River y Vélez, respectivamente.





En el marco de la investigación que se lleva adelante para determinar si se superó el 50% del aforo permitido por el gobierno nacional en el último decreto, tanto en estadio Monumental como en el Amalfitani, D’Onofrio y Rapisarda fueron imputados al igual que la Comisión Directiva de River y Vélez.





¿Por qué artículos fueron imputados D’Onofrio y Rapisada?



Los dos artículos por los cuáles fueron imputados los presidentes Rodolfo D'Onofrio y Sergio Rapisarda más la Comisión Directiva de River y Vélez son el 205 (violar el decreto presidencial) y el 239 (resistencia a la autoridad).



¿Cuáles son las penas por violar estos artículos?



Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia.



Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal.



El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires realizó, junto a la Policía de la Ciudad, un allanamiento en el estadio Monumental en el marco de la investigación que espera determinar si en el Superclásico de River ante Boca por la Liga Profesional se cumplió o no con el aforo del 50 por ciento permitido por las autoridades para el regreso del público tras la pandemia de coronavirus.



Las dudas surgieron públicamente al observar que la cantidad de gente que asistió al encuentro fue dudosa en torno a los 36 mil lugares habilitados, y algunos cálculos estimaron que podría haber llegado a los 50. De todas maneras, sin pruebas concretas, no podría sustentarse ninguna acusación.



Justamente en búsqueda de evidencia llegaron así las autoridades a Núñez: cámaras de seguridad, documentación y datos de los molinetes son los principales objetivos del personal de las fuerzas que intervienen en el allanamiento. Habrá que ver qué logran sacar en limpio y si River puede respaldar su postura de haberse ajustado a los reglamentos.



Por lo pronto, la fiscalía intimó al club a presentar más documentación en un máximo de 48 horas, que hoy no pudieron entregar por motivos técnicos.





El presidente del Millonario, quien terminó siendo imputado, habló con Jonatan Viale en Radio Rivadavia y dio detalles del operativo en los alrededores de la cancha. "Tenemos un sistema de cámaras y también uno de ID que hace que puedan entrar solamente las personas reconocidas que pagan la entrada al Monumental", explicó Rodolfo D'Onofrio.



Asimismo, amplió: "En cada uno de los accesos hay una pantalla en la cual se ve la cantidad que entra. Si hubo irregularidades las vamos a detectar e investigar". Y agregó que de los 36000 lugares disponibles para ver el encuentro contra el Xeneize, "según la agencia gubernamental de control entraron 33787 personas".



"Si entró más gente de la debida, hay que encontrar al responsable. Porque River tiene toda la tecnología para que eso no suceda" manifestó D'Onofrio y remarcó que el dinero invertido para mejorar este tipo de procesos fue mucho. "Para venir a este partido la condición era que tuvieran Tu Lugar en el Monumental y las cuotas pagas con una excepción de máximo dos sin pagar" explicó.



Por último, el presidente se refirió al supuesto exceso de los hinchas. "Hablaban de más de 50 mil personas y no tiene ningún tipo de lógica. Según lo que me dijeron en el club eso no pasó. De todas maneras yo no soy experto en calcular aforo" sentenció.





El comunicado de la AFA y la Liga Profesional por el aforo en los estadios



La AFA y la Liga Profesional se expidieron oficialmente este lunes por la polémica sobre los aforos a los estadios, que dejaron dudas sobre si se cumplió o no el número de espectadores permitido. En sus sendos sitios oficiales, las entidades informaron con idéntico texto sobre la reunión que mantuvieron sus dirigentes con funcionarios gubernamentales, en la que Claudio Tapia admitió: "Sabemos que debemos mejorar para no volver a cometer errores".



"Luego del desarrollo de la primera jornada con regreso de público en los estadios del fútbol argentino, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, se reunió hoy vía zoom con la Ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti; con el Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens; con el Ministro de Seguridad de la Nación, Anibal Fernández y con el Secretario de la Liga Profesional de Fútbol, Sergio Rapisarda, para conversar diversos aspectos a mejorar en cuanto al aforo de cara a los próximos partidos.



Entre los principales temas abordados se hizo foco en ajustar detalles de la capacidad permitida y trabajar en las medidas correctivas de las situaciones puntuales que no han sido cumplidas.



'Quiero agradecerles a ustedes, Ministros, por la posibilidad que nos han dado del regreso de público a los estadios. Nosotros sabemos que debemos mejorar y ajustar detalles para no volver a cometer errores. Trabajaremos con absoluta firmeza para cuidar esta oportunidad que nos han dado', expresó el presidente de la AFA en la reunión virtual".