Más de siete horas sin WhatsApp, Instagram y Facebook

Martes, 05 de octubre de 2021

Los primeros reportes sobre la caída de Whatsapp -propiedad de Facebook, al igual que Instagram- se produjeron a las 12.15 de este lunes, y en menos de una hora sumaron más de 20.100, precisó un sitio especializado.





Los reportes sobre las caídas de las dos redes sociales datan de la misma hora, según el detalle del sitio especializado. También se encuentra caído Facebook Messenger, el servicio de mensajería de la plataforma homónima.



Según los datos de Downdetector, Whatsapp acumuló 8.567 mensajes de usuarios denunciando la caída del servicio, de los cuales el 39% notificaba problemas en el envío de mensajes, el 32% en la aplicación y el 29% en el sitio web de la red social.



En cuanto a Instagram, se registraron 3.763 reportes de mal funcionamiento, de los cuales 35% informaban fallas en el servicio web, el 33% mala conexión del servidor y el 32% problemas en la aplicación.



Una de las cuentas oficiales de Instagram en Twitter dio cuenta de la caída de su servicio, y pidió «paciencia» a sus usuarios: «Instagram y sus amigos están pasando por un momento un poco difícil en este momento, y es posible que tenga problemas para usarlos. ¡Ten paciencia, estamos en eso!», posteó.



Facebook, por su parte, salió a pedir disculpas también por Twitter: «Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente».



En diálogo con Télam, el especialista en seguridad informática Christian Borhello detalló que «generalmente son tres los problemas que pueden suceder cuando hay cortes en el servicio: ataques de denegación (mucho tráfico), un fallo interno por infraestructura o la caída de los DNS (Domain name service).



Según el responsable de Segurinfo, lo más probable es que haya sido esta última lo que dañó temporalmente el servicio que imposibilitó a los usuarios a acceder a las aplicaciones de redes sociales.



«Los DNS pueden fallar o no dependiendo de la infraestructura con la que cuenta la empresa y esta relacionado de forma directa con la configuación interna, que repercute en el funcionamiento del servicio», explicó.



Además, comunicó que «no es un problema que tarda mucho en resolverse, pero que al ser en todo el mundo puede ser que se vaya arreglando por zonas».



Antecedentes



Si bien WhatsApp e Instagram habían sufrido una caída en marzo y julio de este año, la última vez que se registraron fallas en los tres servicios en simultáneo fue en julio de 2020, según el portal Adsl Zone.



Sin embargo, la caída más grande de la historia de la aplicación WhatsApp fue la registrada el 13 y 14 de marzo de 2019, que tuvo una duración de al menos 14 horas, que también afectó a las otras tres aplicaciones de la empresa.



A pesar de que las primeras hipótesis sobre la causa de la caída apuntaban a «un ciberataque ejecutado por piratas informáticos alrededor del mundo», rápidamente la compañía informó que se trataba de «una falla técnica en la configuración de sus servidores», consignó el portal especializado Andina Link.



En ese entonces, Facebook contaba con 2.300 millones de usuarios, WhatsApp más de 1.500 millones e Instagram alrededor de 1.000 millones. Actualmente, según el sitio Statista, Facebook acumuló más de 2.700 y 1.300 millones en Facebook Messenger, Instagram sumó unos 200 millones más, mientras que WhatsApp alcanzó los 2.000 millones de usuarios activos.



En Twitter, la red social a la que «vuelven» los usuarios cuando las demás fallan, estallaron las quejas por la «mala calidad» del servicio, muchas de las cuales alentaron también ​el reemplazo de WhatsApp por Telegram, una aplicación de mensajería que ya cuenta con 500 millones de usuarios activos y que «no ha tenido apenas caídas en los últimos años», detalló Adsl Zone, aunque esta tarde permanece colapsado por el exceso de demanda de mensajería.



Los memes



A pesar del malestar por el mal funcionamiento, fueron numerosos los mensajes humorísticos al respecto, que incluyeron halagos a Twitter por su correcto funcionamiento, la reivindicación a aplicaciones de años anteriores, como Messenger, y anécdotas de los primeros minutos de incertidumbre cuando aún no había certezas de la caída.



Los tuits hicieron referencia, también, a memes virales en las redes sociales, escenas de Los Simpson y otros dibujos animados, series, películas y partidos de fútbol emblemáticos, entre otros.



También muchas personas celebraron «el respiro» momentáneo de estas redes sociales, que suponen un «bombardeo» de contenidos constante y que terminan por generar cierta dependencia.



En línea con esto, medios internacionales dieron a conocer que la interrupción de los servicios se produjo un día después de que Frances Haugen, una exempleada de la compañía, apareciera en la televisión estadounidense para revelar su identidad tras filtrar documentos a las autoridades alegando que Facebook sabía que sus productos estaban alimentando el odio y dañando la salud mental de los niños, consignó esa tarde la agencia AFP.



Haugen, una experta en datos de 37 años, trabajó para empresas como Google y Pinterest pero dijo que Facebook era «sustancialmente peor» de que lo que había visto antes.



A partir de estas declaraciones, la empresa Facebook quedó envuelta en una tormenta y el diario The Wall Street Journal detalló cómo la compañía sabía que sus productos, incluido Instagram, estaban dañando a las niñas, especialmente en lo que respecta a la imagen corporal, consignó AFP.



Hasta el momento Facebook no se expresó sobre lo dicho en la entrevista a Haugen.