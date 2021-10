El 12 de octubre se iniciará la vacunación de chicos de entre 3 y 11 años con comorbilidades

Martes, 05 de octubre de 2021

Se utilizará Sinopharm. Lo anunció la ministra de Salud, Carla Vizzotti, tras una reunión de la que también participó la Sociedad Argentina de Pediatría. Entre jueves y viernes comienza la distribución de vacunas Pfizer.





La ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció este lunes que el 12 de octubre se inicia la vacunación de chicos de entre 3 y 11 años con comorbilidades en todo el país. Se comenzará por aquellos nenes que tengan comorbilidades o problemas de salud. Se informó además que entre este jueves y viernes comenzarán a distribuirse los sueros de Sinopharm a las provincias.





La ministra confirmó la información tras una reunión de la que participó también la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) que había cuestionado la falta de información respecto del avance de fase 3 de la vacuna de origen chino para uso pediátrico.



“Aprovechamos la oportunidad para compartir con la Sociedad Argentina de Pediatría la reunión del Consejo Federal de Salud y el camino que se hizo para la recomendación de la ANMAT en relación a la ampliación de la edad de uso de la vacuna de Sinopharm para mayores de tres años”, señaló la ministra al referirse al encuentro con la entidad médica.



Al respecto, adelantó que “se consensuó el paso fundamental que implica la vacunación de avanzar con los y las adolescentes y con los niños y las niñas de tres a 11 años en lo que significa su beneficio individual”. Según explicó que, si bien los nuevos casos están bajando, “está aumentando la proporción de los menores de 18 años, porque claramente son los que todavía son susceptibles, todavía no han sido inmunizados”.





Tras conocerse el visto bueno para que la vacuna de origen chino se utilice en chicos de 3 a 11 años, la SAP pidió “conocer las evidencias científicas a través de las cuales ANMAT ha autorizado la vacunación a partir de los 3 años. Todavía no disponemos de esa información técnica. Seguramente nos vamos a reunir con las autoridades en los próximos días para conocerla”, había señalado Omar Tabacco, presidente de la SAP, en diálogo con TN. Finalmente este lunes se concretó el encuentro.





“Tenemos la perspectiva de escalar rápidamente durante este mes la vacunación de adolescentes con la llegada de 6 millones y medio de dosis de Pfizer y de poder avanzar en la vacunación de pediatría”, detalló Vizzotti.



Tras destacar que el CONFESA confirmó el “respaldo y la confianza” a la ANMAT, entidad regulatoria para la aprobación de emergencia de las vacunas, la ministra recordó que los resultados de la evaluación de Fase 1 y 2 están publicados en la revista The Lancet y que además tuvieron contacto con las entidades de China y de Emiratos Árabes sobre “el estudio puente fase 3, que es confidencial por pedido de esos países”.





En este sentido, confirmó “el inicio de la preparación de las vacunas para que entre jueves y viernes se inicie la distribución a todo el país y el 12 de octubre podamos iniciar en conjunto -Nación, provincias, municipios y las sociedades científicas, con la Sociedad de Pediatría a la cabeza, como representante y con un rol estratégico en la vacunación pediátrica- la vacunación en niños y niñas priorizados, los que tienen más riesgo”.



“Están hace más de 18 meses esperando esta vacuna para poder acercarse a las escuelas, porque todavía estaban sin poder tener esa presencialidad y han esperado muchísimo este momento”, reconoció la ministra.