Salud recuerda la importancia del diagnóstico y el tratamiento oportuno

Martes, 05 de octubre de 2021

Por Ley Provincial Nº 5031, octubre fue declarado “Mes de la Lepra”, con el objetivo de intensificar las actividades de concientización.



Desde el Dispensario Dermatològico “Hersilia Casares de Blaquier” insisten que “la comunidad sepa que la Lepra es una enfermedad que tiene cura, y que la Provincia brinda diagnóstico y tratamiento gratuito a través de esta institución”.







En el mes de la Lepra, el Ministerio de Salud Pública, a cargo de Ricardo Cardozo, concientiza sobre esta enfermedad, recordando que tiene cura. Para garantizar el diagnóstico y el tratamiento de esta patología, la provincia cuenta con el Dispensario Dermatológico que funciona en Capital (calle La Rioja 1491, de lunes a viernes, en el horario de 7 a 13. Teléfono: 379 4421206), si bien es el centro de referencia, se trabaja en red con todos los hospitales del interior.



La Lepra es una enfermedad infecciosa, producida por un microbio (bacilo) llamado Mycobacterium Leprae. Afecta preferentemente a la piel y a los nervios periféricos, y en ocasiones a las mucosas y órganos internos. Los síntomas en la piel son manchas, nódulos o cambios de coloración con disminución o pérdida de la sensibilidad (adormecimiento o anestesia), que no pican ni duelen, y que persisten en el tiempo.



El contagio se produce de persona a persona, a través de las vías aéreas superiores y la piel, por contacto directo y prolongado entre un enfermo no tratado y una persona sana susceptible. Naturalmente el 80 por ciento de las personas poseen resistencia a la infección, por lo que debe mediar una predisposición especial para contagiarse. No es hereditaria ni congénita.



“Es importante que la comunidad sepa que la Lepra es una enfermedad que tiene cura, y que la Provincia brinda diagnóstico y tratamiento gratuito a través de esta institución”, dijo la directora Dispensario Dermatológico “Hersilia Casares de Blaquier”, María Dalurzo.



Detalló que “actualmente, en el Dispensario Dermatológico hay 20 pacientes, bajo tratamiento, de los cuales 7 fueron diagnosticados este año”.



Insistió en que “la consulta precoz ante los primeros síntomas y realizar el tratamiento, evita las discapacidades y corta la cadena de trasmisión de la enfermedad”.



Centro de referencia en patologías de la piel



El Dispensario Dermatológico “Hersilia Casares de Blaquier”, es un centro de referencia en patologías de la piel, hace 90 años funciona al servicio de los correntinos. La institución dispone de seis consultorios, laboratorio propio y servicio de enfermería; donde realizan un promedio de 60 mil atenciones anuales de patologías de la piel, como Acné, Micosis, Psoriasis, Lepra, Leishmaniasis y Vitiligo, entre otras. Se trabaja de forma articulada con el Patronato del Enfermo de Lepra cuya presidente es María Idalina Cristina.