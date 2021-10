Inauguraron el Sendero de la memoria chamamecera

Martes, 05 de octubre de 2021

El intendente Eduardo Tassano inauguró el nuevo Sendero de la Memoria Chamamecera, emplazado en el Paseo de los Chamameceros, en la costanera General San Martín, por medio del cual se amplía la oferta cultural y turística de la ciudad rindiendo homenaje a grandes exponentes de la música del litoral.



Las imágenes de Mario del Tránsito Cocomarola, Ramona Galarza, Ernesto Montiel y Pocho Roch están plasmadas en obras concretadas por medio de la técnica de mosaiquismo, efectuadas por el Departamento de Arte Público municipal, a cargo de Daniela Almeida. En la primera parte de los trabajos, los artistas participantes concretaron un mural, por medio de la técnica de esgrafiado, que en su recorrido expresa el sentir del chamamecero con las letras de piezas clásicas del género musical.



La revalorización del espacio en la costanera correntina se presenta además como un nuevo balcón al Paraná para el disfrute de los vecinos y turistas, en el que no sólo se puede disfrutar de las bondades naturales de la ribera, sino que además pueden nutrirse de la historia de la música representativa del litoral.



“ESTAMOS COMPROMETIDOS EN EMBELLECER ESTA CIUDAD”



“En primer lugar, destacamos todo el lugar que viene desarrollando el equipo de Arte Público con diferentes manifestaciones en distintos puntos de la ciudad”, dijo inicialmente Tassano, quien agradeció especialmente “la presencia de familiares de los músicos homenajeados y de chamameceros, quienes son realmente el motivo de esta reunión y esta inauguración”, subrayó.



“Estamos comprometidos en embellecer esta ciudad, la capital de Corrientes, en revalorizar sus espacios, monumentos y murales, y en generar otros nuevos, con temas de actualidad y temas que hacen a nuestra correntinidad, relacionando todo esto con el desarrollo, que a su vez se relaciona en gran parte con lo turístico, mostrando lo nuestro, como el chamamé, que es una de las cosas más grandes que tiene Corrientes”, manifestó el intendente.



Asimismo, destacó el hecho de que el sitio elegido para llevar a cabo estas obras fuera el Paseo de los Chamameceros (ubicado en Av. Costanera y Thomas Edison), “uno de los mejores lugares con las mejores vistas que tenemos en la ciudad, para dedicarle a nuestro chamamé”.



En referencia a los destacados artistas homenajeados Pocho Roch, Ernesto Montiel, Mario del Tránsito Cocomarola y Ramona Galarza, Tassano consideró que “ellos engloban a un montón chamameceros, de los mejores del mundo, porque Corrientes es la Capital Mundial del Chamamé, y estos son nuestros mejores representantes”.



“Vamos a seguir revalorizando uno por uno los espacios públicos de la ciudad, generando nuevos sitios y transformando a esta ciudad para disfrute no sólo de los turistas, sino también para nuestros vecinos, para que puedan encontrar cada vez más lugares para estar, lugares de encuentro”, dijo Tassano durante el sencillo acto, del que también participaron el viceintendente, Emilo Lanari; los secretarios de Turismo, Cultura y Deportes, Juan Esteban Maldonado Yonna, y de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano; el subsecretario de Cultura, José Sand; la coordinadora del Departamento de Arte Público, Daniela Almeida; artistas chamameceros como Aníbal Maldonado; y parientes de músicos chamameceros homenajeados como María Aurora Roch, entre otros.



TURISMO CULTURAL



“Esto apunta a revalorizar el chamamé, a que sea un punto turístico donde el turista pueda venir, verlo, saber de qué se trata y sentirlo con este mural y también con los próceres de nuestro chamamé, que quedan inmortalizados, para así seguir fortaleciendo este espacio como lo es el Paseo de los Chamameceros”, aseguró por su parte Maldonado Yonna. “Apuntamos a combinar turismo con cultura en uno de los espacios más emblemáticos que tiene nuestra ciudad, como es la costanera y que, de alguna manera, combinamos todo eso para realzar una de las expresiones culturales más importantes que tenemos. Uno de los fuertes de nuestro turismo es lo cultural y nuestras propias expresiones, como el chamamé, por lo cual tenemos que seguir trabajando para fortalecerlas, para poder transmitirles y hacerlas accesibles a los turistas, que puedan venir y disfrutar, sentir eso que como correntinos sentimos al escuchar un chamamé”, agregó luego.



En ese sentido, el secretario de Turismo, Cultura y Deportes ponderó el constante trabajo llevado a cabo por la Municipalidad en cuanto a la creación e instalación de murales, lo que representa un valor cultural característico e icónico: “La gestión del doctor Eduardo Tassano ha revalorizado a Corrientes como ‘ciudad de los murales’, lo que apunta a fortalecerla en lo cultural. Se han hecho murales en distintos barrios, y muchos de ellos están siendo incorporados a los circuitos turísticos que tenemos para que, obviamente, cada vecino o turista que visite Corrientes pueda tener referencia de cada uno de estos murales que transmiten parte de nuestra cultura e identidad”, aseguró.



RECONOCIMIENTO A LOS ARTISTAS



“Estamos interviniendo en distintos espacios con todos los equipos de la Municipalidad, con Infraestructura y con el Departamento de Arte Público. Queremos seguir dando apoyo a todo lo que tiene que ver con nuestra música, con nuestros artistas chamameceros; en definitiva, con nuestra cultura”, dijo por su parte el subsecretario de Cultura.



“Los vecinos y turistas podrán acercarse a este Sendero de la Memoria Chamamecera y encontrarse con letras de nuestras músicas más tradicionales e incluso con imágenes de Pocho Roch, Ernesto Montiel, Mario del Tránsito Cocomarola y Ramona Galarza, en este hermoso lugar, con vista al río Paraná”, recalcó Sand, y ratificó que la iniciativa apunta a “revalorizar a nuestros artistas”.



Asimismo, el subsecretario de Cultura recordó la trascendental declaración del Chamamé como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad que se produjo en diciembre del año pasado, “lo que vino a reforzar los esfuerzos para seguir manteniendo a nuestra música lo más arriba posible, que es algo que se transmite de generación en generación”, esgrimió.



“UN ATRACTIVO TURÍSTICO BASADO EN NUESTRA TRADICIÓN”



“Este paseo cuenta con murales de letras de canciones muy conocidas y queridas para todos los amantes del chamamé. También en esta primera etapa realizamos retratos de baldosas con cerámicos en homenaje a cuatro chamameceros que son parte de nuestra cultura y están muy arraigados: Ernesto Montiel, Ramona Galarza, Pocho Roch y Mario del Tránsito Cocomarola”, describió a su vez Calvano. “Vamos a continuar con otros autores porque el mundo del chamamé tiene un montón de personas que merecen ese reconocimiento y que, aunque ya no nos estén acompañando en vida, siguen a través del legado que nos han dejado para nuestra cultura”, afirmó.



“En ese sentido, esto hace a un espacio de disfrute para los vecinos y vecinas que vienen a este mirador y que pueden disfrutar no sólo de la vista al río, sino también de esto, que hace tanto a nuestra tradición y a nuestra forma de ser, como es el chamamé y, además, lo posiciona como un nuevo atractivo turístico basado en nuestra tradición, que es algo que nosotros promovemos permanentemente: la correntinidad, y que Corrientes sea una ciudad de disfrute para todos, haciendo un aporte por nuestro Patrimonio de la Humanidad”, finalizó el secretario de Coordinación de Gobierno municipal.