Corrientes insiste ante Nación por la reapertura de los pasos fronterizos Martes, 05 de octubre de 2021 Los pasos fronterizos de Corrientes con las ciudades vecinas de Ayolas, Paraguay; San Borja, Uruguayana e Itaquí, de Brasil, aún no se abrieron al tránsito de personas, dado que se aguarda una autorización del Gobierno de la Nación, que se encuentra pendiente en la sub jefatura de Gabinete, a pesar del anuncio de la instrumentación de la medida y la concreción de la misma en provincias vecinas.

Cabe señalar que del Gobierno provincial enviaron oportunamente el correspondiente pedido de apertura al que se adjuntó el Protocolo Sanitario para la implementación del “Corredor Seguro”, que contempla las alternativas de ingreso por vía terrestre y náutica. Las autoridades locales ven con preocupación la demora que genera importantes perjuicios a los vecinos de las mencionadas fronteras.



De esta manera y ante la situación epidemiológica de Corrientes, con descenso sostenido de casos y contagios desde hace 8 semanas, hace posible la aplicación de un corredor seguro para el ingreso a la Provincia de ciudadanos argentinos y extranjeros de manera progresiva, pudiendo modificarse según la dinámica de la pandemia.



El pedido expreso al Gobierno de la Nación a través de la Jefatura de Gabinete hace 2 semanas por el cual aún no obtuvo respuesta, solicita la autorización de los pasos fronterizos por vía terrestre de Santo Tome- Sao Borja, Paso de los Libres-Uruguayana, e Ituzaingó-Ayolas; y por vía náutica Puerto Alvear-Itaquí.



Vale remarcar que se informó oportunamente a las autoridades del Gobierno central, que el sistema de salud de Corrientes tiene aptitud suficiente para organizar, en este contexto de pandemia por el Covid-19, el protocolo de ingreso transfronterizo de manera segura. En ese marco, las personas podrán ingresar al país con doble vacunación, PCR y test rápido, entre otras indicaciones que se exijan.