Valdés pidió a los sanluiseños que se sumen al desarrollo provincial

Martes, 05 de octubre de 2021

El gobernador Gustavo Valdés encabezó este lunes en la ciudad de San Luis del Palmar el acto de presentación de la fórmula integrada por Reni Buján e Irma Zamponi.



Ante un nutrido público, el Mandatario pidió en la ocasión que los candidatos a intendente y vice de ECO+Vamos Corrientes tengan el acompañamiento de los sanluiseños el próximo 14 de noviembre para "sacar adelante" a la localidad, mediante una "transformación" con obras, pavimento e iluminación, sumándose así al desarrollo provincial.



El acto tuvo lugar pasadas las 20 en la plaza San Martín con gran presencia de vecinos y cuidados sanitarios. Además de la fórmula local, también fueron presentados allí los candidatos a senadores provinciales Eduardo Vischi y Gabriela Valenzuela; y a diputados nacionales Manuel Aguirre, Sofía Brambilla y Carlos Gatti, como así también los postulantes a ediles Victoria Navarro, Juan Carlos Filipí, Nélida Rolón, Sebastián Rolón y Elisa Aguilar.



Mientras que también fueron presentados sobre el mismo escenario, los presidentes partidarios Pedro Cassani (ELI), Any Pereyra (Liberal), José Romero Brisco (Autonomista), Aníbal Godoy (Acción por Corrientes) y Ariel Báez (CICO).



Valdés cerró el acto con su discurso, indicando en primer lugar su compromiso con la Iglesia de San Luis del Palmar, ubicada a pocos metros del lugar. "La estamos dejando muy linda y la vamos a completar con el segundo campanario", afirmó redoblando su compromiso .



Luego mostró su satisfacción por haber construido "la mejor alianza posible" en esta localidad, merced a "deponer los egos" para "ponernos de acuerdo todos". Y en este marco agradeció por el 80 por ciento de los sanluiseños que lo reeligieron el pasado 29 de agosto. "Ahora quiero que me den la oportunidad de gobernar los próximos cuatro años con Reni e Irma en la intendencia, porque son la transformación", pidió Valdés.



"Buscamos el poder para ayudar a cada uno de los ciudadanos, fundamentalmente para los que más necesitan ayuda, trabajo, pavimento e iluminación", sostuvo el Gobernador, convencido que "Roni e Irma están conformando un equipo de trabajo para sacar adelante a San Luis del Palmar".



Al analizar la coyuntura, tuvo en cuenta la situación económica del país, que "genera un clima realmente adverso" y la pandemia del Coronavirus que obligó a "poner prueba nuestra salud pública". Fue así que habló del acierto que significó la construcción del Hospital de Campaña, agradeciendo a todo el personal de salud y seguridad, porque "hicieron que estemos bien, poniéndole el pecho, porque no solo a los conflictos bélicos, los correntinos le ponemos el pecho, sino a toda adversidad y hoy estamos saliendo de la pandemia, pero les pido a toda la ciudadanía que no aflojemos".



En tanto, Valdés aseguró que Vischi, Valenzuela, Aguirre Brambilla y Gatti son los legisladores que "verdaderamente van a representar a los correntinos", porque "necesitamos que se paren firme ante el poder central de Buenos Aires y defiendan a Corrientes".



Por su parte, Buján reconoció que lo "fortalece" la presencia del Gobernador "con este equipo de gobierno que nunca dudó en ayudarme cuando les golpeé la puerta". Fue así que el candidato a intendente prometió que "voy a gestionar por nuestra ciudad, porque hay que darle forma y mejorar la calidad de vida a cada sanluiseño".



"Valdés es un líder nato que lo demuestra con hechos en toda la provincia y en San Luis del Palmar se hará realidad después del 14 de noviembre", vaticinó Buján, asegurando que el Gobernador lo apoyará para asfaltar la Ruta Nº 4 y "porqué no instalar un pequeño parque industrial", además de iluminación y cloacas, entre otras obras.



En tanto, Vischi se mostró impresionado por la gran cantidad de público que "vino hoy a escucharnos", asegurando que "estamos convencidos que Corrientes es una provincia con un potencial enorme con mucho para crecer". "Queremos una provincia que construya oportunidades para todos, sobre todo para los jóvenes que queremos que se queden y la única forma es dándole valor agregado a nuestra producción y poner así la mirada en el desarrollo que genere empleo de calidad", afirmó el diputado provincial que busca una banca en el Senado nacional.



Y consideró que "el país sigue siendo muy desigual, hay una centralidad en Buenos Aires que se lleva todo". Fue así que sostuvo: "Recuperamos la democracia (en 1983), pero todavía no el federalismo y eso es lo que vamos a ir a pelear en el Congreso". Y concluyó que "si este 14 de noviembre volvemos a ganar, vamos a tener un senador más para nuestra provincia y eso significa más obras, más trabajo para Corrientes y allí estará nuestro Gobernador peleando por lo que nos corresponde".



Mientras que Aguirre sostuvo que "el 12 de septiembre San Luis del Palmar demostró que nos acompañan y el 14 de noviembre también lo van a hacer". Y prometió que "vamos a seguir avanzando en lo que estamos haciendo, peleando en el Congreso para traer fondos a nuestra provincia".