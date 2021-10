En Corrientes se realizará el XXI Encuentro Provincial de Ferias Francas

Viernes, 01 de octubre de 2021

Se realizará este 2 de octubre de 8 a 20 en el parque Mitre con la participación de productores de Capital, San Cayetano, Riachuelo y de algunas localidades cercanas.

En simultáneo se concretarán encuentros similares en otras 30 localidades del interior. La Comuna capitalina transmitirá el evento a través de sus redes sociales.



Luego de un 2020 en el que no pudo realizarse la actividad a raíz de las restricciones impuestas por la pandemia, se realizará este sábado en más de 30 localidades de Corrientes el XXI Encuentro Provincial de Ferias Francas. En la Capital tendrá lugar de 8 a 20 en el parque Mitre, con la participación de productores de la Ciudad, San Cayetano y Riachuelo.



El encuentro, organizado por la Asociación Provincial de Ferias Francas, cuenta con el respaldo, apoyo y acompañamiento de la Municipalidad de Corrientes, el Gobierno Provincial a través del Ministerio de Desarrollo Social, municipios de distintas localidades la secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, además de otras instituciones como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y el Instituto de Cultura Popular (Incupo), IDERCOR entre otros.



“Desde la Municipalidad siempre hemos acompañado a la Asociación Provincial de Ferias, sobre todo en el fortalecimiento de los espacios de comercialización, y también en la visita técnica que realizamos frecuentemente a los productores que forman parte de la feria”, señaló el subsecretario de Economía Social, Ignacio Rodríguez Mateos.



El funcionario indicó que “estas actividades para nosotros forman parte de uno de los ejes de la gestión del intendente Eduardo Tassano en lo que se refiere a la Ciudad Sustentable y a la Ciudad de Oportunidades, siempre con el compromiso fuerte de acompañar a este tipo de emprendedores”.



“De Capital son aproximadamente 80 productores que van a participar, los que integran lo que nosotros denominamos el cinturón verde de la Ciudad, que también comprende localidades aledañas”, agregó.



Por su parte Julio Bartra Coordinador Ejecutivo de Mercados y Ferias indicó “este encuentro marcará por primera vez una feria de forma presencial y virtual dado que simultáneamente en toda la provincia en forma federal estarán funcionando en más de 30 localidades”.



“Es una gran oportunidad para que los productores de cada localidad puedan mostrar el resultado de su trabajo diario y poner al alcance de los vecinos variedad, calidad y buenos precios”, resaltó Bartra



“Desde el ministerio de Desarrollo Social, vamos a seguir acompañando a los pequeños productores en este evento”, manifestó por su parte la coordinadora de Ferias de dicha dependencia, Carolina Aguilar, quien a su vez valoró el trabajo mancomunado de las distintas entidades que conforman “este tipo de eventos” para potenciar la labor de productores y emprendedores de la provincia.



Anahí Lindstrom, coordinadora provincial de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena de Nación, expresó: “Después de no haber podido realizarse el año pasado por la pandemia, en esta oportunidad se reedita el Encuentro Provincial, pero se lo hace más chico y replicado en más de 30 localidades para que haya más espacio entre las carpas y que los feriantes y la gente que vaya puedan estar sin romper los protocolos sanitarios”.



Lindstrom contó que los visitantes podrán encontrar en el Encuentro “productos frescos que las ferias ofrecen habitualmente, como frutas, verduras, otros elaborados artesanalmente como dulces, mermeladas, quesos, pickles, harina de maíz, almidón de mandioca, yerba, entre otros, que se producen en la agricultura familiar de Corrientes.



Cabe destacar que el Encuentro Provincial de Ferias Francas será transmitido en vivo por las redes sociales de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes (Facebook y canal de You Tube), este sábado de 16 a 18, para que el mismo pueda ser compartido en simultáneo con los restantes encuentros a desarrollarse en el interior provincial.