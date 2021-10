El sábado no habrá servicio de recolección de residuos en la Ciudad Viernes, 01 de octubre de 2021 Los trabajadores de este sector no realizan tareas en dicha jornada por celebrarse en todo el país su día. Se solicita a los vecinos no sacar la basura a la calle ese día. El viernes la Municipalidad brindará un reconocimiento y homenaje al personal en la base operativa de la empresa Lusa.



La Municipalidad de Corrientes informa que este sábado 2 de octubre no se brindará el servicio de retiro de la basura domiciliaria en la Ciudad, en virtud de que en dicha fecha se celebra el Día Nacional del Recolector de Residuos, establecido por la Ley 24.854 sancionada por el Congreso el 18 de junio de 1997.



Se trata de una jornada no laborable para los trabajadores del sector, determinada por la resolución Nº 1319/16, en la que se declaró el 2 de octubre de cada año como el “Día del Recolector de Residuos Municipal”.



“Son agentes municipales que cumplen una tarea social fundamental, ya que son ellos los encargados de mantener la ciudad limpia y en buenas condiciones sanitarias, lo que cobra mayor importancia en tiempos de pandemia como el que estamos viviendo desde el año pasado”, resaltó el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable municipal, Javier Rodríguez.



El funcionario agregó que el trabajo del recolector de residuos “es una tarea bastante sacrificada, ya que es un servicio que está disponible prácticamente todos los días del año”.



La Municipalidad solicita la colaboración de los vecinos, principalmente de las zonas en las zonas en las que el recolector pasa en horario diurno, para que eviten sacar los residuos domiciliarios a las calles durante el fin de semana.



RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE



En tanto que la Municipalidad capitalina realizará el viernes 1 de octubre un acto de reconocimiento y homenaje, tanto a los trabajadores activos, como las que ya no están.



“Se hará entrega de certificados de reconocimiento al personal por el cumplimiento de su deber, ya que día tras día brindan su mayor esfuerzo para que nuestra ciudad se mantenga limpia y saludable”, señaló Rodríguez.



“Desde la gestión municipal consideramos que es un acto de estricta justicia y reconocimiento para el personal que ya no está con nosotros, y que ofrendó su servicio abnegadamente, particularmente en este contexto de pandemia por el que estamos atravesando”, finalizó el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable.