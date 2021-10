Judicializan las elecciones en el Colegio de Abogados

Viernes, 01 de octubre de 2021

La Justicia admitió una medida cautelar para suspender el cronograma. Hubo cruces desde ambas listas.



Mediante una medida cautelar interpuesta por representantes de la Lista Compromiso y Participación, la Justicia de primera instancia admitió la suspensión del cronograma electoral del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción de Corrientes. La elección de autoridades está prevista para el 22 de octubre y ahora hay incertidumbre por la fecha.



El expresidente de la entidad, Ricardo Villar, quien encabeza la lista informó a Momarandú que la cautelar se interpuso ante presuntas “irregularidades” en la exhibición del padrón provisorio.



De esta manera, el cronograma se retrotrae al 12 de septiembre, tras obtener un fallo favorable del juez con competencia en el fuero laboral, Dante Escofache.



La medida generó un cruce mediático de acusaciones y repercutió en los estrados. “Yo me siento afectado como candidato por no poder elegir y que mis colegas no me puedan elegir”, dijo ayer el candidato a presidente por Foro Unido, José Cotelo. En declaraciones a radio La Red Corrientes, el letrado explicó que se estaban preparando con la presentación de avales y que la cautelar les cayó sorpresivamente.



Por ello, los representantes de esa lista apelaron la decisión judicial, interponiendo la nulidad de la cautelar y no se descartaba recusar al juez. “Es de gravedad institucional porque afecta de forma reiterada la vida del Colegio de Abogados”, dijo el integrante de la lista Jorge Pérez Rueda.



Indicó que pedirán una audiencia con el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Rey Vázquez, para “que llame al orden al juez” que interviene en la causa.



“Es un sector que no quiere que se democratice el colegio”, acusó Pérez Rueda en declaraciones a radio Dos.



Por su parte, Villar aseguró que no se pretende suspender las elecciones, sino que se “garantice la transparencia del proceso”, de allí el motivo de la medida cautelar.



“El Colegio de Abogados es una entidad que tiene una importancia enorme dentro de la sociedad porque es uno de los organismos que incide en la designación de jueces y en la cuestión disciplinaria de los profesionales”, indicó Pérez Rueda, quien catalogó al hecho como “un papelón”.



El lunes debían presentarse los avales de las listas. No obstante, por el momento, el cronograma está suspendido. “Estimo que no se ven tan seguros de ganar una elección o de llegar a un piso de avales suficiente y se embarra la cancha, pero confío en que esto se pueda subsanar”, conjeturó Cotelo.



Actualmente, hay aproximadamente 11.000 abogados matriculados, de los cuales aproximadamente 1.300 integran el padrón debido a que mantienen al día el pago de la matrícula, según establece la norma.