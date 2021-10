Comunicaciones cerró sin victorias la primera fase

Viernes, 01 de octubre de 2021

El equipo debutante esta temporada le ganó a Comunicaciones 92 a 85 en un juego que tuvo su quiebre en el segundo tiempo. Erik Flor y Paletta fueron las figuras del equipo riojano. “Comu” se vuelve 0-5.





Equilibrado primer cuarto jugaron Comu y Riachuelo. Ambos llegaron al juego con realidades diferentes, el de Mercedes en busca de su primer triunfo mientras que el equipo riojano intentando recuperar la regularidad que hasta acá le permitía llegar con dos ganados y dos perdidos.



En el inicio Riachuelo prevaleció en el juego interno lo que motivó que Peterson el interno del aurinegro sumara su segunda falta en apenas dos minutos. Espinoza aparecía como el encargado de tomar lo tiros mientras que en Comu Gargallo aparecía como una vía válida para equilibrar. Ambos mostraban un juego ordenado y la paridad fue una constante en el correr de los minutos con dos equipos que mantenían un elevado porcentaje en el goleo. En ese marco de paridad el segmento terminó siendo favorable para Comu por 19 a 18.



Para el segundo cuarto ambos técnicos habían rotado sus planteles. Y desde la banca llegaron Diez en Comu y Gerlero en Riachuelo para darle los puntos necesarios para ambos equipos se intercambiaran la supremacía en el marcador. Goleo repartido para Riachuelo que tuvo en Corvalán y Flor sus anotadores de tres puntos mientras que en Comu Rivero pudo mostrar su eficacia también. En el final del parcial ambos decayeron en la ejecución del juego colectivo y los de La Rioja sacaron la máxima para irse al descanso largo ganando 46 a 40.







Ambos volvieron tras el descanso, un tanto erráticos. Pero bastó que se enchufara Erick Flor para que el equipo que hasta ahí ganaba empezara a estirar la diferencia. A eso hay que sumarle la sólida tarea de Paletta que manejaba bien el equipo con dinámica y aportándole puntos desde el perímetro. Ambos aportaron 8 puntos (con dos troles cada uno) para que Riachuelo empezara a tomar las riendas del juego para no soltarlas más. Comu era un cúmulo de imperfecciones en ataque y para colmo no le encontraba la mano a la defensa. Así el rival sacó la máxima de 15 en base a la seguridad que mostraban los siete que utilizó el técnico durante el juego. El final fue 72 a 59.







El último segmento del juego siguió mostrando un Riachuelo con un altísimo poder de gol y de ánimo de sus jugadores a los que parecía era la tarde en la que les salía todo. Por el lado de Comu volvieron Adams y Peterson y junto a Diez ensayaron una reacción que solo sirvió para que el resultado no fuera abultado. Tras estar 92 a 74, hubo una corrida de 11-0 favorable al aurinegro en un momento en el que el ganador sabía que todo estaba cerrado. Fue 92 a 85 a favor de Riachuelo que consiguió irse a la próxima fase con tres partidos ganados y dos perdidos. El equipo de Mercedes deberá esperar a la próxima fase en Corrientes para buscar el triunfo que no se le dio hasta ahora.