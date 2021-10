Valdés: “Es imposible construir un objetivo nacional sin unión”

Viernes, 01 de octubre de 2021

Al acompañar ayer a Eduardo Duhalde en la presentación de su libro, el gobernador habló de coincidencias con el exmandatario nacional. Dijo que lo que el justicialista propone se logró en Corrientes.





El gobernador Gustavo Valdés acompañó ayer al expresidente de la Nación Eduardo Duhalde en la presentación de su libro en Corrientes y tras la exposición, habló de coincidencias con el exmandatario nacional en cuanto a la forma de hacer política en base a la unidad para “salir de la crisis” que vive actualmente el país.



Consultado sobre si lo que propone Duhalde es posible en el país, Valdés dijo: No es diferente a lo que nosotros estamos proponiendo y es que tenemos que juntarnos los argentinos, juntarnos los correntinos y nosotros lo hicimos, con visiones distintas, diferentes, con distintas vertientes, por supuesto en la mayoría de lo que es posible, y también tenemos que hacer los mismo en la República Argentina”.





“Es imposible construir un objetivo nacional sin unión nacional y para eso requerimos de los partidos políticos que puedan poner el hombro, aportar y que podamos salir adelante”, analizó.



“Hoy, la política económica es central por la difícil situación de los trabajadores, de los que tienen un plan social, de los que no tienen empleo y necesitamos salir a resolver desde la política y eso requiere unión”, agregó Valdés.



Aseguró que “hay que tener un plan económico. Si no tenemos un objetivo económico, un plan y que el ciudadano, el empresario, el trabajador sepa hacia dónde marchamos y cómo marchamos, va a ser difícil”.



Valdés analizó la situación actual del Gobierno nacional, con internas, cambios y disputas. “Si nosotros tenemos en el Gobierno nacional desunión, facciones donde se disputa el poder, va ser difícil salir adelante. Por eso hay que trabajar en una unión entre todos para tener objetivos claros y que la ciudadanía pueda entenderlos”.



“Únicamente con liderazgo, con gobierno, se sale adelante y para eso tenemos que conversar todos”, remarcó.



En el ámbito nacional, el gobernador correntino dijo: “Nosotros estamos trabajando en Juntos por el Cambio y hemos tenido objetivos coincidentes entre muchos dirigentes políticos”. Sin embargo, aclaró: “No hemos tenido un solo llamado del Gobierno nacional específicamente para este punto (el de trabajar juntos, buscar consensos). De hecho, tanto Valdés como Duhalde adjudicaron la crisis actual en lo económico a la desunión interna en el Estado nacional y las constantes diferencias en el seno mismo del Frente de Todos, la coalición gobernante.



“Tenemos que comenzar a producir mucho más en la Argentina, tenemos que industrializar mucho más la Argentina, que son objetivos que también persigue la provincia de Corrientes y si hay coincidencia de objetivos, tiene también que haber coincidencias de intereses entre los argentinos, por eso hay que tener permanentemente diálogo”, analizó el gobernador y agregó: “La política, como lo decía el doctor Raúl Alfonsín, es diálogo entre sectores que piensen distinto para buscar la cuestión común y la cuestión común no puede ser diferente para la gente de los distintos partidos políticos”.



Por último, Valdés aseguró: “Es posible la unión entre partidos. Nosotros en nuestro espacio político tenemos también justicialistas que nos están acompañando. Es posible construir mayoría de la forma que plantea el doctor Duhalde, pero hay que tener la voluntad política de sepultar la grieta definitivamente para construir la unidad nacional y salir de esta difícil situación, fundamentalmente en tiempo de crisis”.



“Lo único que nos sacó en tiempos de crisis fue construir una unión nacional en serio y no solo para salir de la coyuntura, sino que tenemos que tener objetivos a largo plazo”, agregó.