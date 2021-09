El Karaí octubre se viene con comidas típicas, frutas y música para ahuyentar todos los males

Jueves, 30 de septiembre de 2021

La Municipalidad de la ciudad de Corrientes dispuso dos espacios para la realización de propuestas interesantes y relacionadas con nuestra idiosincrasia, abiertas a todo público.



Respetando los protocolos establecidos, el Museo de Sitio y Archivo Digital “Casa Molinas” y la “Casa del Bicentenario” serán parte de la iniciativa para reivindicar antiguas creencias.



Según la leyenda guaraní, se dice que octubre es el mes en que falta todo, pero la manera de ahuyentarlo es dar en abundancia para espantar al duende Karaí; por ello desde la Municipalidad de la ciudad de Corrientes y, enfocados en los ejes de Integración- Museos -Educación –Comunidad se abren las puertas con interesantes propuestas relacionadas con nuestra idiosincrasia.



El próximo viernes 1 de octubre se realizarán dos actividades en simultáneo para que los vecinos o visitantes de la ciudad puedan disfrutar de platos típicos, frutas, bebidas y buena música.



Cada 1º de octubre, en toda la región se tiene en cuenta una antigua tradición; la llegada del Karaí Octubre o “señor de la miseria” como también se lo denomina, su misión es supervisar si en las casas hay suficiente comida y convidar a los vecinos.



Según cuenta la leyenda, en el mes de octubre, para los campesinos, las reservas de alimentos se encuentran casi agotadas y recién empieza la temporada de cosecha. Para ello el 1º de octubre se preparan alimentos que representen abundancia y poder compartirlo. Su desaprobación puede resultar un año de maldición sobre la familia y sus cultivos.



Por ello, desde la Municipalidad y siguiendo la tradición para ahuyentar todos los males, se realizará una representación simbólica del Karaí octubre en Casa Molinas y Casa del Bicentenario con música y alimentos autóctonos. “Desde la gestión municipal, a través de la Subsecretaría de Cultura venimos revalorizando y promoviendo nuestra cultura, tradición e identidad”, resaltó el titular del área, José Sand.



El Museo de Sitio y Archivo Digital “Casa Molinas”, ubicado en Pellegrini 937, propone una degustación de frutas y platos típicos de 10 a 13.30. En tanto que en Casa del Bicentenario (Av. Laprida y Av. Raúl Alfonsín) ubicada en el barrio San Gerónimo de 9 a 13 se realizará una degustación de platos típicos y la presentación del elenco municipal "Los del Paraná".



“Tenemos un compromiso fuerte desde el municipio de sostener nuestras tradiciones para que se sigan transmitiendo de generación en generación”, añadió el subsecretario, al tiempo que invitó a la comunidad “a sumarse a estas propuestas y compartir para ahuyentar al Karaí, anhelando que haya siempre bienestar y abundancia en los hogares”.

En el lugar se respetarán los protocolos sanitarios por la pandemia.



ALIMENTOS EN ABUNDANCIA



Marisa Duarte, directora de Casa Molinas, invitando a la comunidad a participar de esta actividad explicó que Karaí es el denominado Señor Octubre y, según la leyenda, hay que hacerle frente para evitar la malaria.



“Una manera de incentivar al mes para que la gente no quede sin alimentos para la familia era hacer comidas abundantes, exponerlas en la mesa y convidarlas. No tenía que faltar nada. Todo tenía que ser abundante y, de esta manera, cuando venía el duende representado a través del Karaí Octubre veía que había abundancia en esa casa y seguía de largo. Quien no hacía eso, sin embargo, recibía una maldición del duende y así se daban las cosechas perdidas, había escasez, problemas económicos, sociales, de salud; entre otros”, expresó Duarte.