Lionel Messi y Ed Sheeran juntos, tras la victoria del PSG

Miércoles, 29 de septiembre de 2021

El cantante británico asistió al Parque de los Príncipes para presenciar el duelo entre el Manchester City y el Paris Saint-Germain.





Tras la costumbre internacional en los partidos de Champions League, en los cuales asisten con frecuencia distintos tipos de figuras, este martes el cantante Ed Sheeran presenció el partido entre los dos equipos más importantes de Europa.



La disputa entre el Manchester City y el Paris Saint-Germain, en el Parque de los Príncipes, contó con la presencia del británico intérprete de "Shape of you". En detalle, en la segunda jornada de Champions, en la cual se enfrentaron los clubes del Grupo A donde juega Lionel Messi, entre otros, el músico apareció junto a Cherry Seaborn (su esposa) y John Sheeran (su padre).







El momento fue capturado minutos luego de que el futbolista senegalés Idrissa Gana Gueye (centrocampista en el París Saint-Germain) descontara a los ocho del primer tiempo.



Allí fue cuando el cantautor de 30 años se mostró mirando el partido con una mirada un tanto seria, mientras su padre le hacía algún que otro comentario sobre el partido. Lo cierto es que, si bien el artista es fanático del fútbol, su equipo favorito es el Ipswich Town, de la tercera división inglesa.



La foto entre Messi y Ed Sheeran fue furor en redes sociales de inmediato, tiempo después de que el "10" subiera la foto en su cuenta de Instagram. "Un gusto conocerte, Ed crack!", escribió Messi en el pie de publicación.



Por su parte, Edward Christopher Sheeran también le dedicó un posteo al argentino e incluyó al ex futbolista y actual director técnico Mauricio Pochettino. "Gracias por recibirme a mí y a mi familia", escribió arrobando al PSG, al futbolista y al entrenador.



Por último, el encuentro de ayer finalizó 2-0 y se llevó el triunfo del equipo parisino. Los goles fueron de Idrissa Gana Gueye y Lionel.