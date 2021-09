Abuso sexual grupal: el juicio continúa mañana con la declaración de los imputados Miércoles, 29 de septiembre de 2021 Finalizó la lectura de la acción civil y se declaró abierto el debate. Dos de los acusados adelantaron que van a comparecer. Las testigos que debían declarar ayer no pudieron asistir por estar cursando covid-19.



Tras la lectura de la acción civil, el Tribunal Oral Penal N° 2 abrió el debate en el juicio por el abuso sexual grupal de Rocío Ávalos en la localidad de Caá Catí, en febrero del 2017. Las dos testigos propuestas por la querella no pudieron declarar porque padecen covid-19. Dos de los imputados declararán el jueves 30.



El doctor Juan José Cochia, como presidente del Tribunal Oral Penal N° 2, dejó abierto el debate tras culminar con la lectura de la acción civil, instancia que había quedado pendiente en la audiencia del 20 de septiembre pasado.



El doctor Cochia explicó a los imputados las pruebas con las que contaba el Tribunal y cómo sería el desarrollo del juicio, tras lo cual dos de ellos aceptaron declarar el 30 de septiembre.



El abogado de ambos, doctor Ricardo Leiva, no pudo estar presente pero sí lo hizo el abogado del tercero, doctor Jorge Buompadre, mediante plataforma virtual.





También fueron citados tres testigos para el jueves. Se esperaba para hoy la declaración de la víctima y de dos testigos propuestos por la querella, dos amigas de la joven, quienes no pudieron asistir por estar cursando covid-19.



Los acusados son Lucas Almeida, Santiago Chávez y Nicolás Contín que permanecen en libertad. La causa está caratulada como “Chávez, Santiago Alberto y Contín, Nicolás por abuso sexual gravemente ultrajante en concurso ideal, con abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por tres personas y Almeida, Lucas por abuso sexual gravemente ultrajante en concurso ideal con abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por 3 personas y lesiones leves en concurso real”.



El Tribunal Oral Penal N° 2 es presidido por el doctor Juan José Cochia y la vocalía de los doctores Ariel Azcona y Román Facundo Esquivel.



El fiscal de Cámara es el doctor Gustavo Schmitt Breitkreitz y el querellante es el doctor Eduardo de la Cruz Mosqueda. La acción civil de la joven está a cargo de la doctora Nancy Horquera, quien la representa.





El doctor Jorge Buompadre es el abogado defensor de Contín; en tanto el doctor Rubén Leiva, el de Chávez y Almeida.



El caso de Rocío tomó repercusión nacional luego de que hiciera la denuncia policial por haber sido violada por los tres jóvenes en una fiesta privada en Caá Catí, el 27 de febrero del 2017. Los acusados estuvieron detenidos en un primer momento, hasta que en marzo del 2019 quedaron en libertad.