Mendoza registró un terremoto de 5,2 grados a 69 km de la Capital Miércoles, 29 de septiembre de 2021 El temblor sorprendió a los ciudadanos en la primera hora de la mañana de este miércoles. Por el momento no hay heridos.

Un terremoto de 5,2 grados en la estala Richter se registró hoy en Mendoza y el mismo tuvo como epicentro el sudoeste de la provincia, a 31 kilómetros de Rivadavia y a 69 km de la ciudad capital, mientras que tuvo 14 kilómetros de profundidad y, por el momento, no se registraron heridos ni daños materiales



El episodio ocurrió en la madrugada de este miércoles y, tras el primer temblor que sucedió a las 4.53, a las 5.04 hubo una réplica de 2,9 que tuvo 10 kilómetros de profundidad, según los datos informados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).





Según indicó el INPRES, el sismo había sido de 5,3 grados en un principio, pero luego -tras ser revisado por un sismólogo- el organismo corrigió que fue de 5,2 en la escala de Richter.



El terremoto se sintió en las localidades mendocinas de San Martín y las Catitas, donde estuvo su epicentro y según el INPRES tuvo una intensidad IV en la escala Mercalli, lo que implica que los objetos colgantes oscilan.



German Perri, periodista de Mendoza, en diálogo con C5N dijo: "Hace mucho tiempo que no teníamos un sismo tan grande en la provincia. Fue muy muy fuerte y durante la madrugada. Fue un susto importante". Además agregó que durante el fin de semana pasado se registró una serie de temblores de mucha menor intensidad.



En la provincia de Mendoza se había registrado un terremoto en el pasado mes de junio cuando ocurrieron dos sismos de casi 5 grados en menos de 15 minutos y tuvieron una intensidad de 10 kilómetros de profundidad.