Locura total: 26 detenidos en tiroteo de barras de Independiente

Miércoles, 29 de septiembre de 2021

Dos facciones de la barra brava del conjunto de Avellaneda se enfrentaron con armas de fuego en plena ciudad. Hubo balas y peleas en plena calles.



Dos facciones de la barra brava de Independiente se enfrentaron a tiros en pleno centro de Avellaneda cuando pretendían renovar sus carnets de socios para poder volver a entrar al estadio y para votar en las elecciones de fin de año, por lo que la policía detuvo a 26 personas.





En poder de los detenidos, la policía secuestró un arma 9 milímetros y dos vehículos, y entre los aprehendidos está César Hugo Rodríguez, alias "Loquillo", el jefe de una de las facciones de la barrabrava.



La policía de la provincia de Buenos Aires actuó de manera conjunto con la de la Ciudad, ya que en Avellaneda detuvieron a 19 barras y otros 7 fueron apresados en el barrio porteño de Barracas.





El enfrentamiento se produjo en las adyacencias de la sede del club, en la avenida Mitre al 400, de Avellaneda, y de acuerdo a imágenes que se viralizaron por las redes sociales, los barras corrieron a plena luz del día y los disparos se escucharon en la vía pública.



Algunos de los sujetos, en su corrida, rompieron autos que estaban estacionados por la avenida Belgrano, e incluso saltaron sobre el capot y el techo de un rodado.



Además, los sujetos, muchos con los rostros cubiertos, se trenzaron a golpes de puño y también se arrojaron piedras y elementos contundentes.



Gustavo Gómez, titular del Aprevide, indicó que "en ningún caso estamos relajados", y aseguró que buscan trata "de estar encima de cada hecho y en cada situación que consideramos riesgosa y conflictiva".



"Estas son bandas delictivas que se disputan territorio en la tribuna", expresó el funcionario, en la semana previa a que regrese el público a las canchas, con un 50 por ciento de aforo, tras más de un año y medio sin espectadores por la pandemia de coronavirus.



Álvarez señaló que lo que sucedió "es de animales", y aseguró que "de milagro" no se registraron heridos o muertos por los disparos que se registraron.



A su vez, el Secretario General de Independiente, Héctor "Yoyo" Maldonado, aseguró en declaraciones radiales que desde la entidad actuarán "con rigor y fortaleza para que esta gente no se vuelva a acercar al club".



"Es una situación preocupante para todos. Quisieron llegar hasta la sede pero no pudieron porque todos tienen prohibido el ingreso", expresó.



En el operativo tomó parte personal de la comisaría primera de Avellaneda, y de la Unidad Funcional de Investigación 1 de la misma localidad.