La Selección Argentina y la de Italia jugarán un duelo de campeones en 2022

Martes, 28 de septiembre de 2021

Los ganadores de la Copa América y la Eurocopa chocarán por otro torneo a mediados del año próximo.





Argentina e Italia flamantes campeones continentales disputarán un nuevo torneo que fue anunciado hoy de manera oficial por la CONMEBOL y la UEFA. Será en la ventana internacional de junio de 2022 y la sede todavía no está confirmada, pero Wembley, parece picar en punta.





El acuerdo, que fue anunciado esta mañana, se extiende por al menos a las próximas dos ediciones de Copa América y Eurocopa.



Argentina, de la mano de Lionel Messi, terminó en la Copa América de Brasil con una sequía de 28 años sin títulos a nivel de mayores, mientras que Italia se coronó rey de Europa por primera vez en 53 años.



La particularidad es que los títulos se dieron con un día de diferencia, entre el 10 y el 11 de julio, los de Lionel Scaloni lo hicieron en el Maracaná ante Brasil y los de Roberto Mancini lo lograron contra Inglaterra en Wembley.



El camino de Argentina en la Copa América

vs. Chile 1-1 - fase de grupos

vs. Uruguay 1-0 - fase de grupos

vs. Paraguay 1-0 - fase de grupos

vs. Bolivia 4-1 - fase de grupos

vs. Ecuador 3-0 - cuartos de final

vs. Colombia 1(3)-1(2) - semifinal

vs. Brasil 1 - 0 - final

Camiseta de la Selección en la Copa América

El camino de Italia en la Eurocopa

vs. Turquía 3-0 - fase de grupos

vs. Suiza 3-0 - fase de grupos

vs. Gales 1-0 - fase de grupos

vs. Austria 2-1 - fase de grupos

vs. Bélgica 2-1 - cuartos de final

vs. España 1(4)-1(2) - semifinal

vs. Inglaterra 1(3) - 1(2) - final