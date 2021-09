Intento de robo de cables causó un apagón en una amplia zona de la ciudad

Martes, 28 de septiembre de 2021

En un hecho vandálico, manipularon un elemento de seguridad y se generó una explosión. El servicio se comenzó a normalizar 40 minutos después.





Un colapso energético de importantes dimensiones se dio ayer a la siesta en Corrientes por una falla en la estación transformadora de Santa Catalina. Pero lo más llamativo resultó la causa de ese inconveniente, que no se debió a una cuestión técnica sino a un hecho vandálico, que lamentablemente se repite de manera periódica.



El corte de luz afectó a una amplia zona de la ciudad y desde la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) emitieron un comunicado explicando qué pasó y los trabajos que debieron llevarse adelante para normalizar el suministro eléctrico en la capital.



El inconveniente se dio a las 13.55, cuando líneas de media tensión de la estación transformadora Santa Catalina explotaron.



El motivo fue la manipulación de una cuchilla, un interruptor que se utilizan como protección para el transformador, ya que pueden seccionarse en caso de emergencia.



La maniobra respondió a un intento de robo de cables del sistema eléctrico en ese sector de la ciudad, algo que, además de ilegal, resulta de alto riesgo, ya que los equipos pueden ser manipulados solo por personal especializado, pudiendo tener de lo contrario consecuencias fatales.



De esta manera, un acto de vandalismo dejó sin luz a una importante parte de la ciudad, justamente durante la siesta y en una jornada calurosa en la que la sensación térmica alcanzó los 40º.



Esta situación generó la salida de servicio de cuatro distribuidores de energía: el 11, 15, 24 y 28.



Así, fueron varios los barrios afectados que dejaron de contar con el suministro eléctrico por al menos unos 40 minutos, aunque el servicio tardó un poco más en restablecerse en algunos sectores puntuales de la ciudad.



Desde la DPEC señalaron que, a partir de las 14.30, se comenzó a normalizar el servicio en algunas zonas, ya que debieron hacer las derivaciones correspondientes para que la luz volviera y las complicaciones no se extendieran.



Los hechos vandálicos de este tipo, aseguran, suele darse de manera medianamente habitual, aunque no deja de ser llamativo el intento de robo de cables de tensión en una central eléctrica de semejante envergadura, que distribuye energía a una amplia zona de la ciudad y que abastece, de manera directa e indirecta, a una importante cantidad de barrios.



El hecho generó malestar en los usuarios y las quejas no se hicieron esperar en las redes sociales, incluso antes de que se conozca el verdadero motivo del apagón, que demandará inversión y tiempo de trabajo para poder poner nuevamente en condiciones la estación transformadora.