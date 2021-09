Más de 1.500 casos de violencia familiar y de género procesados en la provincia

Martes, 28 de septiembre de 2021

El 94 % de las víctimas fueron mujeres. Predominó la violencia verbal y la mayoría de los agresores denunciados fueron exparejas.





De enero a junio de 2021, fueron 1.515 los casos de violencia familiar o de género denunciados ante dependencias judiciales de toda la provincia, según un informe de la Oficina de Estadísticas y Registros de Juicios Universales y Acciones Colectivas del Poder Judicial de Corrientes.



Hubo en total, 1.608 expedientes iniciados. De esos, 627 fueron en la capital y 981 en el interior. Un dato estremecedor es que el 94 % de las víctimas fueron mujeres y solo 6 %, hombres.



La violencia intrafamiliar es la que se produce en la casa, el hogar y la puede ejercer y sufrir cualquiera de los miembros del núcleo familiar, es decir, una madre sobre sus hijos o un nieto sobre su abuelo.



La violencia de género, en cambio, es aquella que se produce contra la mujer “por el hecho de serlo”, tanto dentro como fuera de casa, en el trabajo o en cualquier otro ámbito de la vida pública. Este tipo de violencia se fundamenta en la supuesta superioridad de un sexo.



El 92 % de las víctimas fueron jóvenes y adultas de 18 a 59 años (1.388 casos). A su vez, los adultos mayores de 60 años denunciaron 93 casos, lo que implica el 6 %. Las niñas, niños y adolescentes denunciaron un 2% de los casos (34).



Con respecto al vínculo entre la víctimas y el denunciado, el 43 % fueron exparejas. En el 38% de los hechos, los acusados como responsables fueron los concubinos. En el 10% fueron los hijos los denunciados y en el 2 % fueron los padres quienes ejercieron violencia. El 7 % corresponde al rótulo de “otros”, que sumaron 105 casos.



Tipo de violencia ejercida



Muchas veces se ejercieron sobre una misma persona dos o más tipos de violencia simultáneamente. Por ejemplo, una joven pudo sufrir violencia psicológica y física a la vez en un solo hecho.



Entre los adultos de 18 a 59 años, se identificaron 1.284 situaciones de violencia verbal, 751 de violencia física, 46 de violencia sexual, 191 violencia económica, 381 violencia ambiental y 295 casos de restricción.



En niñas, niños y adolescentes se identificaron en su mayoría casos de violencia verbal, 24 de violencia física, 4 de violencia sexual, 8 de violencia ambiental y 8 de restricción.



En adultos mayores de 60 años, se identificaron 85 casos de violencia verbal, 47 casos de violencia física, 40 casos de violencia económica, 46 de violencia ambiental y 17 de restricción.



Medidas tomadas



Las medidas que tomaron los magistrados ante las denuncias para evitar que se repitan los hechos de violencia y proteger a las víctimas fueron diversos dependiendo de cada caso en particular. Se materializaron 232 citaciones y abordajes interdisciplinarios.



Fueron dictadas 510 cautelares de abstención. Se dictaron 138 exclusiones del hogar, 611 restricciones de acercamiento y solo 24 denuncias se desestimaron.



En cuanto a los casos por circunscripciones, la mayoría se dieron en la 1ª circunscripción, sumando un total de 507 denuncias. En la 2ª circunscripción fueron 226 casos. En la 3ª circunscripción fueron 199 casos. En la 4ª circunscripción fueron 277 casos. Y en la 5ª circunscripción fueron 306 casos (ver infografía).



En lo referido a la situación laboral de las víctimas y los denunciados, según el informe, en el 64% de los casos registrados, la víctima no trabaja, solo un 36 % lo hace. Y con respecto al denunciado, el 74% trabaja y el 26 % no lo hace.