Este martes se recuerda el Día Mundial de la Lucha contra la Rabia Martes, 28 de septiembre de 2021 Se trata de una enfermedad viral que si no se trata a tiempo produce la muerte. Se transmite a través de la saliva de animales infectados. La mejor forma de prevenir esta enfermedad es vacunando anualmente a perros y gatos.





El Ministerio de Salud Pública de la Provincia, a través de la Dirección de Enfermedades Vectoriales y Zoonosis, recuerda que este 28 de septiembre es el Día Mundial de la Lucha contra la Rabia, una enfermedad prevenible que cuenta con una vacuna gratuita y disponible.



La Rabia es una enfermedad viral que si no se trata a tiempo produce la muerte. Se transmite a través de la saliva de animales infectados. La mejor forma de prevenir esta enfermedad es vacunando anualmente a perros y gatos. La vacuna es gratuita y obligatoria, en este sentido, se realizan operativos permanentes de vacunación a través del Departamento de Veterinaria de la Dirección Enfermedades Vectoriales y Zoonosis, a cargo de Natalia Avalos.



Ante la mordedura o el rasguño de algún animal, se recomienda lavar la zona de la herida con agua y jabón y acercarse al centro de salud más cercano donde se evaluará si corresponde o no un tratamiento



Ante la presencia de un murciélago en el suelo, se recomienda no tocarlo y cubrirlo con una manta, balde o caja y comunicarse con



Prevención de accidentes potencialmente rábicos



Las medidas de prevención de la Rabia pasan por no tocar animales silvestres, desconocidos, ni murciélagos caídos; vacunar a las mascotas para protegerlos y proteger a la familia a cargo; y no minimizar ningún accidente de mordedura.



Es fundamente tener en cuenta que, si una persona estuvo en contacto con cualquier tipo de animal silvestre o algún animal desconocido, particularmente si fue mordido; o si encuentra algún murciélago caído, siempre recordando que no se lo debe tocar, habrá que comunicarse de inmediato a la Dirección de Enfermedades Vectoriales y Zoonosis del Ministerio de Salud, al número 379 4002067.