Los hinchas de River festejan hoy su día

Martes, 28 de septiembre de 2021

Desde el año 2003, todos los 28 de septiembre los hinchas de River festejan y muestran su amor por el club en una jornada muy especial.





Más allá de las miles de expresiones llenas de pasión que existen en el día a día, los hinchas de los diferentes clubes también celebran el simple hecho de pertenecer a una religión que no se traiciona. Y este martes les toca a River.



Desde 2003, todos los 28 de septiembre los fanáticos de la banda roja celebran el Día del Hincha de River por un motivo muy especial. Ese día nació el gran Ángel Labruna, el ídolo fundacional de la historia del club que este año estaría cumpliendo 103 años (falleció el 19 de septiembre de 1983).



River lo vio debutar un 18 de junio de 1939, cuando apenas tenía 20 años. La tarea no menor fue reemplazar a José Manuel Moreno, el ‘Charro’, cuando cayeron por la mínima ante Estudiantes de La Plata. Sin embargo, aunque no pudieron llevarse el partido, ganaron un hombre para la historia.





Ángel Labruna anotó su primer tanto cuatro meses después, el 15 de octubre en el 4-3 a Atlanta, pero ni eso presagiaría lo que estaba por venir. Ese primer gol sería el que inició los 317 gritos en total y que le permitieron convertirse, y mantenerse hasta ahora, como el goleador histórico de River.



Fue capaz de superar a Bernabé Ferreyra (187) y solo Oscar Mas (217) se le pudo acercar. Para hablar de tiempos actuales, en los que un artillero se va a jugar a Europa, parece que el récord de Labruna tendrá una vigencia eterna. Ser el segundo hombre que más veces portó los colores, con 515 encuentros por detrás de Amadeo Carrizo, también lo eleva en lo más alto de la institución.



Además Labruna fue parte de la ruptura de la fatídica racha de 18 años sin campeonar, en 1975. Incluso sabe lo que es vestir un saco y corbata para comandar al equipo desde el banquillo, posición desde la que pudo hacerse de seis títulos. Implantar el gen riverplatense como pocos le hicieron merecedor de una estatua.





El festejo solidario por el Día del Hincha



La Subcomisión del Hincha de River no se quedará afuera de los festejos y lo celebrará de una manera muy especial: prepara una gran movida solidaria para el día del hincha y en este caso los fanáticos realizarán un acción solidaria el próximo sábado 2 de octubre.



"Decidimos impulsar una nueva Acción Solidaria masiva, para el próximo sábado 2 de octubre, en conmemoración a todas y todos los hinchas víctimas del Covid-19 que nos dejaron físicamente, pero vivirán por siempre en nuestros", anunciaron los organizadores en las cuentas oficiales del hincha.



La idea consiste en acciones que sirvan para ayudar a los que menos tienen y este año los integrantes de la Subcomisión irán al Barrio 31 en provincia de Buenos Aires para cocinar arroz con pollo para 300 personas en el "Merendero River Plate".