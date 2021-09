Salud Pública informa que atentaron contra un equipo del Pediátrico Martes, 28 de septiembre de 2021 Se trata del nuevo Arco en C entregado la semana pasada al hospital de niños Juan Pablo II y que es esencial para cirugías, principalmente de traumatismos y fracturas.



El ministro de Salud Pública de la Provincia, Ricardo Cardozo, indicó hoy a la Asesoría Legal de la cartera que se constituya en el hospital pediátrico Juan Pablo II, para iniciar las primeras actuaciones respecto al hecho delictivo de atentado a bienes del Estado, ocurrido con el Arco en C entregado el pasado jueves a esa institución.



Se trata de un sabotaje que se llevó a cabo en el sector de encendido del costoso equipo, que además es de suma utilidad a imprescindible para el hospital. Se lo utiliza para cirugías, principalmente de traumatismos y fracturas.



La Asesoría Legal del Ministerio de Salud Pública ya inició el proceso de sumarios administrativos correspondientes.



“Podría encuadrarse en el delito de atentado contra bienes del Estado. En razón de ello se ha dado intervención a las autoridades policiales y a la fiscalía en turno, a través de la denuncia respectiva”, dijo la Asesora Legal del Ministerio, Candelaria Campias.



El equipo, tras ser revisado, ya se encuentra funcionando desde hoy. En promedio, se realizan unos 3.600 estudios anuales con este equipo.



Desarrollado a través de ingeniería avanzada, el arco en C cuenta con captura inteligente de imágenes entregando detalles excepcionales, alto contraste y baja distorsión, incluso en modo de baja dosis. Cuenta con una cámara completamente digital ofrece una alta calidad de imagen.



El monitor LCD de OEC Brivo Essential, hace que sea más fácil diferenciar los órganos de los tejidos blandos y de la anatomía en general. Esto ayuda en la identificación de lesiones de los tejidos alrededor de los huesos o piedras en la vesícula biliar.