Vischi y Aguirre alentaron a que la juventud lidere espacios de participación

Martes, 28 de septiembre de 2021

Los candidatos a legisladores nacionales de ECO+Vamos Corrientes, Eduardo Vischi y Manuel Aguirre, mantuvieron este lunes un encuentro con las organizaciones juveniles de la Unión Cívica Radical en la que instaron a los jóvenes a participar en espacios colectivos y liderar los mismos a través del diálogo.



La reunión tuvo lugar en la sede de la Sociedad Española de la ciudad de Corrientes y contó con una nutrida concurrencia con todos los cuidados sanitarios.



Con la idea de generar un "ida y vuelta" entre los aspirantes al Congreso y los jóvenes, se concretó esta reunión con la presencia de decenas de militantes manteniendo el debido distanciamiento y los demás protocolos anti-Covid en el amplio salón ubicado en Mendoza 530, desde las 19. Entre muchos otros, allí estuvieron, escuchando y preguntando, los presidentes de la Juventud Radical, Oscar Ruíz Aquino e Iván Molina, de Provincia y Capital, respectivamente; el senador provincial Noel Breard; la concejal Florencia Ojeda; la directora de Juventud de la Provincia y miembro de la JR Nacional, Valeria Pavón; el presidente de la Federación Universitaria del Nordeste (FUNE), Matías Denegri; la vicepresidente primera de la JR Capital, Estela Avellaneda; y el presidente de UCR Diversidad, Alan Lovato.



Primeramente, Molina dio la bienvenida a los presentes y explicó que el encuentro tuvo por finalidad que los candidatos de ECO+Vamos Corrientes puedan nutrirse de las ideas de la juventud para que sean plasmadas en el trabajo legislativo que deberán emprender en el Congreso de la Nación desde el próximo 10 de diciembre de repetirse este 14 de noviembre los resultados del pasado 12 de agosto. Luego Aquino agradeció la presencia de Vischi que aspira a una banca en el Senado y a Aguirre que busca lo propio en la Cámara baja, instando a los jóvenes presentes a que aprovechen este encuentro para hacerles saber sus aspiraciones y el modo en el que quieren ser representados, como así también para aprender de la experiencia de estos altos dirigentes de la UCR que hoy se encuentran en campaña electoral.



Uno de los primeros aspectos que en la ocasión quisieron saber los jóvenes fue qué los impulsó al ámbito político, cuestión a la que Aguirre les respondió que viene "de la militancia de muchos años". Y precisó: "Del '82, cuando Alfonsín iniciaba su camino hacia la presidencia de la Nación", indicando que se inspiró en él. El candidato a diputado nacional también recordó su empleo en una sodería, ingeniándoselas para repartir boletas al mismo tiempo durante campañas electorales del pasado. "Lo más lindo que hay es trabajar por la gente", le dijo a los jóvenes sobre su motivación en la política y les recomendó que concentren sus esfuerzos en los que más ayuda necesitan.



Por su parte, Vischi agradeció a los jóvenes radicales por el trabajo de campaña que realizaron para las PASO del 12 de agosto y recordó su participación el centro estudiantil de su colegio secundario en Paso de los Libres, cómo así también la candidatura a vicegobernador de su padre, Pedro Vischi, en fórmula con Noel Breard durante 1991. Luego, el candidato a senador nacional reconoció que en la Facultad de Derecho de la UNNE no se ligó al Centro de Estudiantes. "Me dediqué solo a estudiar, pero cuando me recibí me volqué de lleno a la política", dijo al respecto, recordando también su labor en la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia desde 2001, sosteniendo que aquella época fueron "años muy difíciles en los que me fogueé mucho".



Vischi planteó en la oportunidad la necesidad de sumar participación, diciendo que "tenemos que tener una estrategia para incorporar a nuevos jóvenes que quieran interesarse por la militancia política". Y alentó a los presentes a que "participen en proyectos que los hagan sentir incluídos". En este marco, consideró que "la juventud de hoy está mucho más informada", entendiendo que "los liderazgos de hoy ya no son dar órdenes, sino conducir proyectos y tratar de hacer posible los sueños de las personas". Siguiendo esta línea, recomendó "trabajar en equipo y así cada uno aportar lo mejor de sí, generar espacios de diálogos, trabajando en instituciones, clubes y en los barrios". Y concluyó que "el liderazgo es conducir las esperanzas de los demás".