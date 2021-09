El feriado de los mercantiles se hace notar en el centro Lunes, 27 de septiembre de 2021 Con motivo del festejo del Día del Empleado de Comercio, los trabajadores del sector no cumplen actividades este lunes en la ciudad, con lo que la gran mayoría de los negocios no abren sus puertas.

Los comercios de la calle Junín está cerrados y aunque algunas personas circularon por la peatonal, el movimiento es mucho menor que días de actividad normal.





El festejo y descanso por el Día del Empleado de Comercio se conmemora por ley cada 26 de septiembre, pero este año, como la fecha cayó un domingo y para que sea una jornada realmente no laboral, se trasladó el asueto para hoy.



El cambio fue acordado en agosto pasado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Afines, la Cámara Argentina de Comercios y Servicios, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas.



Las partes convinieron también que el día de hoy no se podrá otorgar como franco compensatorio de descanso semanal.