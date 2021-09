Desde hoy hay presencialidad plena en todas las escuelas de la provincia

Lunes, 27 de septiembre de 2021

Vuelve la presencialidad total en todas las escuelas del país a partir de hoy, el anuncio lo había realizado la ministra de Educación provincial, Susana Benítez, tras informar que el Consejo Federal resolvió por unanimidad la nueva medida que será sin restricciones.



Hasta la semana pasada era condición para la presencialidad guardar una distancia mínima entre alumnos de 90 centímetros. Pero debido al avance de la vacunación en todo el país, el nuevo ministro de Educación de la Nación y los representantes de todas las provincias coincidieron en que ya no serán necesarias esas medidas restrictivas, aunque sigue vigente el uso del barbijo y el alcohol en gel. “Es una gran noticia para toda la Nación. Se dispuso que todos los alumnos volverán a las clases, pero sin restricciones de distanciamiento. Incluye todos los niveles educativos. Aquellos que estaban organizados en burbujas, eso ya no rige. Hay que seguir con los barbijos, ventilar los espacios y no dejar de usar el alcohol en gel”, dijo la ministra.



Las escuelas de Corrientes mantenían el sistema de burbujas por el distanciamiento entre alumnos, se anunció también la creación de un programa nacional para los que hayan dejado la actividad escolar puedan volver a reinsertarse.



“El Estado nacional dispondrá recursos para ir a buscar a esos estudiantes que hayan dejado de asistir a las escuelas”, explicó Benítez.





“Siempre sostuvimos que en la escuela no se generan contagios. Si sostenemos los cuidados necesarios podremos sin problemas sostener la presencia de los alumnos en las aulas, que es el lugar que les corresponde por derecho”, afirmó.



Los anuncios se realizaron en el marco de la Asamblea del Consejo Federal de Educación con el flamante ministro de Educación de la Nación Jaime Perczyk y representantes de todas las jurisdicciones provinciales, del cual la ministra Susana Benítez participó por videoconferencia.



En cuanto a los tutores que todavía no están de acuerdo con la presencialidad plena por temor al coronavirus, la ministra aseguró que las escuelas son lugares seguros y en ese sentido mencionó que desde el comienzo de la asistencia regular de clases no han aumentado los casos de covid-19.



Sobre los objetivos del Consejo de Educación, adelantó que el Gobierno nacional va a implementar un nuevo programa educativo en cada provincia para que todos los chicos puedan volver a las aulas y buscarlos a aquellos que todavía no retornaron las escuelas. “Son objetivos sumamente importantes”, remarcó Benítez.





En ese sentido comentó que desde octubre planificarán el calendario escolar para el año que viene. “Ni bien lo tengamos acordado lo haremos conocer públicamente”, aseguró.