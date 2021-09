Los quince municipios que elegirán intendente presentaron a sus candidatos

Lunes, 27 de septiembre de 2021

El oficialismo apostó a postulantes radicales, las vices se negociaron con los socios. El Frente de Todos va por la reelección de siete jefes comunales y en Saladas alteró la fórmula para seguir gobernando.





Venció anoche el plazo de inscripción de los candidatos a intendente, vice y concejales de las 15 comunas que van a los comicios en noviembre. El oficialismo presentó para los gobiernos comunales todos candidatos radicales, mientras que el Frente de Todos apostó a la reelección de siete intendentes y propuso nuevas fórmulas en otras comunas.



En el cierre de la inscripción de candidatos a intendente y vice de las 15 comunas que van a las urnas el 14 de noviembre, el oficialismo apuesta a ganar las comunas gobernadas por el peronismo con candidatos radicales, mientras que las viceintendencias respondieron a acuerdos locales entre los socios.



El Frente de Todos apuesta a la reelección de sus intendentes en siete comunas y modificó la fórmula gobernantes en Saladas y propuso candidatos nuevos en las comunas donde sus referentes cumplen su segundo mandato y no pueden ser reelegidos.



El 14 de noviembre, junto con las elecciones generales, en 15 comunas de la provincia en este tercer turno electoral se elegirán 15 intendentes, 67 concejales y 48 suplentes. Un total de 82 cargos municipales.



Y sobre los candidatos a la intendencia de las 15 comunas que están en juego en noviembre, de ECO + Vamos Corrientes, El Litoral consultó a Oscar Martínez (apoderado de la UCR), quien informó que en La Cruz de los Milagros postulan como candidato a intendente a Alberto Quiroz; en Esquina a Humberto “Pipo” Bianchi; en Felipe Yofre a Josefina Avalos; en Gobernador Virasoro a Ricardo Nieto; en Herlitzka a Javier Cuenca; en Itatí postulan a Francisco Romero y en Loreto a Orlando Maidana.



Mientras que en relación a la localidad de Mercedes, Martínez aclaró: “Acá tenemos una alianza de concejales y otra de intendente que postula a la diputada Mariel Meza y Mario Otaduy” y aclaró que Víctor Cemborain va con una alianza propia. Vale mencionar que durante el acto de presentación de la fórmula también se presentó a las colectoras que formarán parte en la contienda local, destacándose la de Víctor Cemborain (exintendente), que va con su espacio Construyendo Futuro.



Y siguiendo con las comunas que van a las urnas, el oficialismo propone en Paso de los Libres a Rodolfo “Yeyé” Schiro; en Saladas a Noel Benito Gómez; en San Isidro a Carlos Martínez; San Luis del Palmar a Néstor Bujan; en San Roque a Leónidas Gaccio; en Santa Lucía a José Vargas y en Santo Tomé a José Suaid Cortés.



En cuanto a las viceintendencias, Martínez afirmó que los nombres inscriptos responden a los acuerdos que se fueron logrando en cada Municipio.



No obstante, aclaró que en “los municipios más populosos, como Virasoro, Mercedes y Santo Tomé hay varios candidatos, pero los que he informado son los que pertenecen a la alianza ECO + Vamos Corrientes”.



Frente de Todos



En tanto, el Frente de Todos, que apunta a conservar su poderío en las comunas que van a las urnas el 14 de noviembre, apuesta a la reelección de varios de sus intendentes. En Paso de los Libres vuelven a postular a Martín “Tincho” Ascúa (viceintendente Marcelo Cuevas); en Mercedes proponen la reelección como intendente de Diego “Tape” Caram (viceintendenta Juanita Gauto); en Virasoro apuestan nuevamente a Emiliano Fernández (vice Bienvenida Díaz); en Esquina Hugo Benítez va por un nuevo periodo (viceintendente Carlos “Tanti” Bianchi); en Felipe Yofre Leo Aguirre apunta a permanecer en el cargo (viceintendente, Cristian Ledezma).



Mientras que en Saladas se invirtieron los roles y ahora el Frente de Todos postula como candidata a intendenta a Rosita Encinas (que actualmente ocupa el cargo de viceintendenta) y Rodolfo Alterats (actual intendente de la localidad) va como candidato a vice.



En algunas comunas peronistas los intendentes actuales están cumpliendo su segundo mandato y no pueden ser reelegidos, la oposición postula como candidato a intendente de Santa Lucía a Norberto Villordo (viceintendente Víctor Ojeda); en San Isidro a Víctor Machuca (viceintendente Héctor “John” Rivero); en San Luis del Palmar proponen a Pablo Rodríguez (vice Isabel Blanco) y en Loreto a Karen Cristaldo (vice “Sandrita” Meneses).



Mientras que para Herlitzka apuestan como candidato a intendente a Epifanio Aguilar y como vice a Lisandro Arias; en Cruz de los Milagros a “Pilón” Escobar (vice Jorge Alderete); en San Roque a Raúl “Rulo” Hadad como intendente (vice Andrés Castilla); en Santo Tomé postulan como jefe comunal a Mariano Garay (vice Román Naya) y en Itatí a Germán Fernandez y Gustavo Torres.