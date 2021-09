Valdés habilitó importantes inversiones en el ámbito sanitario público de Mercedes

Viernes, 24 de septiembre de 2021

El gobernador Gustavo Valdés inauguró este jueves el nuevo bloque quirúrgico del hospital Las Mercedes con una inversión de $ 50 millones y la refacción integral de un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), donde se destinaron otros $ 10 millones, en la ciudad de Mercedes.





En la ocasión el Mandatario remarcó que, a pesar de la pandemia y más allá del enorme esfuerzo enfocado en el Hospital de Campaña, en la provincia se siguió fortaleciendo el sistema sanitario en general con infraestructura moderna y acorde a las nuevas demandas.



El acto se concretó en la zona céntrica de la ciudad en primer lugar y posteriormente al inaugurar las refacciones del CAPS “Axel Verón” hizo entrega de una Pick Up Renault Alaskan doble cabina, 4x4, destinada a Atención primaria de la ciudad.







Gobernador Valdés







El gobernador Gustavo Valdés, al dirigirse a los presentes, consideró que esta inauguración es un “primer paso hacia la modernización de este Hospital”, que es uno de los más grandes de la Provincia.







Y aseguró que la Provincia, a través del ministerio de Salud Pública avanzará con equipamiento e inversiones en este Hospital Las Mercedes, para lo cual se va a incorporar mamógrafo de última generación, además de renovar el sector de esterilización, entre otros, como parte de un Plan Maestro para seguir apuntalando su crecimiento.







Tras precisar que alrededor del 85 por ciento de las personas se atienden en la salud pública, Valdés valoró el esfuerzo de los hombres y mujeres que forman parte del sistema sanitario de la Provincia. “Somos conscientes que todo el sistema de salud descansa sobre el estado provincial. El esfuerzo económico que hubo que hacer en esta pandemia fue enorme, pero lo fue aún más el humano de todo el personal de salud sin distinciones”, aseveró Valdés, mencionando que recién ahora, que los contagios de Covid 19 bajaron considerablemente “pudimos darle licencia al personal en el Hospital de Campaña Escuela Hogar, como para que puedan descansar un poco y estar con sus familias”.







Y refiriéndose al Campaña, el gobernador puntualizó que la inversión realizada fue sideral. “Más de 12 mil metros cuadrados de construcción se ejecutaron en tan solo tres meses. Y seguimos construyendo y avanzando con obras, preparados en el caso que nos impacte la variante Delta”.







Luego, señaló que son cerca de mil las personas trabajan el Hospital de Campaña, equipado con lo último en tecnología, agregando que se cumplió con el desafío de que cualquier correntino se pueda atender allí, tenga o no tenga recursos.







También remarcó que desde que se inició la pandemia se llevan contabilizadas más de nueve mil internaciones en el Hospital de Campaña, a la vez que se continúa con la asistencia a los pacientes post Covid.







Sobre la pandemia, cuyos números hoy dan un gran respiro a la Provincia, Valdés consideró que “esto no terminó, debemos seguir con las prevenciones, no relajarnos. Estamos mucho mejor, pero es fundamental seguir cuidándonos, solamente así podemos seguir adelante con una política sanitaria que nos permita superar la pandemia”.







Y cerró con un claro mensaje en general, a fin de “seguir trabajando juntos para fortalecer nuestro sistema de salud”.







Ministro de Salud Pública







El titular de la cartera sanitaria provincial, doctor Ricardo Cardozo celebró que” ahora, este hospital cuenta con las instalaciones adecuadas para llevar a cabo tan importante tarea como la quirúrgica, contando con lo último de la tecnología y el equipamiento que se pueda requerir”.







Resaltó “la gran inversión y el esfuerzo que se realizó durante toda la pandemia pero al mismo tiempo el gobernador nos pedía que no abandonemos la atención y la inversión en los otros hospitales y en otros ámbitos sanitarios y desde el punto de vista del aspecto quirúrgico hoy venimos a inaugurar este quirófano pero hace poco inaugurábamos un quirófano también con todo lo que es de última generación en equipamiento e infraestructura en Goya y en el hospital Neonatal; inauguramos también en Saladas y en Esquina, en Curuzú Cuatiá y en Bella Vista y en toda la provincia equipamiento para el ámbito quirúrgico.”







Directora del Hospital







La directora del hospital Las Mercedes, doctora Lali Lascur agradeció la presencia del gobernador Gustavo Valdés en esta inauguración del nuevo Bloque Quirúrgico (dos quirófanos) y Terapia Intensiva del Hospital Las Mercedes con una inversión de 50 millones de pesos en construcción y equipamiento por un monto de más de 4 millones en el nosocomio que cumple una función primordial en el proceso de atención de la salud de todos los mercedeños.







Señaló también la directora que “ahora se recepciona el equipamiento completo para la instalación de consultorios odontológicos con una inversión cercana a los 2 millones 600 mil pesos que permitirá la ejecución del programa de odontología integral. Asimismo se pone en marcha el Plan Maestro Hospital Las Mercedes que implica la planificación, diseño y construcción de sectores nuevos y refuncionalización de diversas áreas del Hospital que se irá ejecutando en etapas. Este ambicioso y relevante proyecto fue llevado a cabo por las áreas de Infraestructura Hospitalaria y Obras Públicas del gobierno provincial”.







Destacó “el permanente, arduo e incansable trabajo del personal de salud no solo con las actividades cotidianas sino también en el manejo de la pandemia causada por el Covid-19 y en la que tuvieron y se sigue redoblando esfuerzos para la lucha permanente de un enemigo nuevo y silencioso pero que causó desazón en millones de familias en todo el mundo. Por todo ello tuvimos que adaptarnos y tomar decisiones como ser la preparación de equipos imprescindibles de hisopadores y vacunadores; grupo de investación de casos conformado por un equipo interdisciplinario; call center; refuerzos en las áreas de admisión, traslados, emergencia, administrativos y sectores específicos para la atención del paciente; en su mayoría el personal del hospital se abocó a estas funciones pero también hubo un aporte importante y voluntario de la sociedad a través del Ejército Argentino que colaboró en operativos, logística, hisopadores y vacunadores, ONGs, Institutos de Formación Docente, Voluntariado Social y un caso especial como Sofía Rodes, estudiante de 4° Año de Medicina que al no asistir a las clases presenciales se puso a entera disposición realizando tareas en el Comité de Crisis desde entonces”.







A modo de cuantificar indicó que “desde el comienzo de la pandemia en el hospital, operativos y centros de hisopados pasaron hasta el día de hoy 33.724 personas, se detectaron el primero en el mes de octubre del 2.020, 5.401 casos siendo el pico máximo de contagios durante el mes de febrero del 2.021. Se trasladaron al hospital de campaña alrededor de 300 pacientes, se produjeron 53 decesos en el Hospital de Campaña”.







Con relación a la vacunación, aseguró que “llevamos inmunizados con la primera dosis alrededor del 75% de la población de la cual la mitad ya recibió la segunda dosis y gracias al esfuerzo conjunto hoy podemos ver el fruto del arduo trabajo; tenemos todavía mucho por hacer y mejorar y trabajamos en ese sentido. Por último quiero destacar el trabajo eficiente del sector de arancelamiento que además de volcar los fondos en honorarios profesionales, mejoras edilicias, insumos y demás se pudo desde el mes de Marzo destinar una suma importante de 2 millones 327 mil en sobreasignación a todo el personal hospitalario” finalizó.







Detalle de Obras y Equipamiento







Las obras comprendieron la construcción de dos quirófanos, con recubrimiento vinílico, aires acondicionados de función específica, filtrado absoluto y presión positiva, sala de recepción de recién nacidos, sala recuperación post quirúrgica, enfermería, vestuario con baños, depósitos de sucio, limpio, ropería y puerta de transferencia.







En el sector de Terapia Intensiva, puesto totalmente a nuevo, se cuenta con puestos para cuatro camas, con tomas de oxígeno, aspiración, y aire comprimido, enfermería, baño para personal, lugar para deshechos patológicos y aire acondicionado de 12.000 frigorías.







También se concretó el reemplazo a nuevo de cubierta de ingreso al acceso principal del hospital y su correspondiente iluminación. Además, el ministerio de Salud Pública dispuso del siguiente equipamiento para su funcionamiento: mesa de anestesia, servocuna, electrocardiógrafo, camas ortopédicas, mesas de finochieto, camilla ginecológica, tambores chicos, electrobusturí y cunas de acrílico.







Presencias







Junto al gobernador se encontraban presentes la diputada nacional Sofía Brambilla; el senador provincial Ricardo Colombi; el diputado provincial Eduardo Vischi; la diputada provincial Mariel Meza; la concejal local, Belén Gómez Jornara; los ministros Juan José López Desimoni (Seguridad), Buenaventura Duarte (Justicia), Marcelo Rivas Piasentini (Hacienda), Claudio Anselmo (Producción) y Raúl Schiavi (Industria) y el jefe de Policía, Félix Barbosa, entre otras autoridades.







Las autoridades efectuaron el corte de cintas y recorrida por las nuevas instalaciones.







Inauguración de Refacciones integrales en el CAPS “Axel Verón”







Luego, el gobernador Valdés y su comitiva, se trasladaron al barrio José Gómez donde se procedió a la inauguración de las refacciones integrales del Centro de Atención Primaria de la Salud “Axel Verón”.







Gobernador Valdés







Tras felicitar y elogiar el enorme compromiso y trabajo del personal de la atención primaria de la salud, el gobernador Gustavo Valdés valoró que son el primer eslabón al momento de atender a la comunidad, subrayando que en esta tarea es vital poder articular acciones concretas entre la Provincia y los municipios, como en esta oportunidad le toca a Mercedes.







En tanto, garantizó que las inversiones en materia de salud se seguirán desplegando a lo largo y a lo ancho de la Provincia, “fortaleciendo un plan integral” y en el caso puntual de Mercedes, con llegada incluso a las zonas rurales, en pos de una “atención eficiente y homogénea en todo el territorio”.







Seguidamente, Valdés pidió a la población a no bajar los brazos ante la pandemia del Covid que gracias a la campaña de vacunación y las medidas preventivas “nos han dado un gran respiro, aunque no debemos bajar los brazos y apostar a cada vez tener más gente vacunada”.







“Desde este lugar, quiero hacer un reconocimiento y homenaje a todos los trabajadores de la salud que han sabido cuidar la salud de los correntinos”, concluyó Valdés.







Director del CAPS







El director de Atención Primaria de la Salud, Julián Dindart se dirigió a los presentes tras recibir las llaves de un vehículo 4x4 0Km, una camioneta destinada a la atención primaria de la salud para la ciudad de Mercedes expresando su agradecimiento y emoción señalando que “no solo se ha estado trabajando en salud sino en todas las áreas y la atención primaria de la salud es la herramienta única para llegar al vecino y comenzar en el primer eslabón de la atención, detectar el problema y derivarlo antes de complicaciones al segundo nivel. Hoy contamos con un móvil para poder llegar al campo, se van a colocar equipamiento (aires acondicionados, computadoras y un sistema de seguridad) para brindar condiciones de trabajo al personal y también para una atención mejorada a los pacientes”.







También señaló que “aquí se realizó un gran operativo y agradezco al gobernador Valdés por su visión ante lo ocurrido, por la preparación ante la pandemia, que hizo que los correntinos tengamos un Hospital dedicado exclusivamente a tratar el virus, creo que el único en el país, y eso nos dio otra perspectiva y a la vez se trabajó en simultaneo en mejoras en hospitales de alta, mediana y baja complejidad y también por las refacciones en nuestro lugar de trabajo y la entrega de este vehículo que será de gran utilidad” finalizó.







Detalles de obras







En el mismo se realizaron trabajos de repaso de cubierta de chapa, demolición y colocación a nuevo de cielorraso para interior, ajuste de carpinterías existentes además del retiro y colocación a nuevo de carpinterías de aluminio, demolición y montaje de instalación eléctrica con colocación de artefactos nuevos con sistema de iluminación Led, reparación integral de los núcleos húmedos, como así también demolición y colocación de piso nuevo para interior y exterior. Terminación con pintura completa látex en paredes interiores y exteriores.







Asimismo, el ministerio de Salud Pública dispuso del equipamiento necesario para su normal funcionamiento.







Presencias







Junto al gobernador se encontraban presentes la diputada nacional Sofía Brambilla; el senador provincial Ricardo Colombi; los diputados provinciales Eduardo Vischi, Manuel Aguirre y Mariel Meza; la concejal local, Belén Gómez Jornara; los ministros Juan José López Desimoni (Seguridad), Buenaventura Duarte (Justicia), Marcelo Rivas Piasentini (Hacienda), Claudio Anselmo (Producción) y Raúl Schiavi (Industria) y el jefe de Policía, Félix Barbosa, entre otras autoridades.