La DPEC avanza con las obras de la Estación Transformadora San Alonso Viernes, 24 de septiembre de 2021 La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) progresa a paso firme en la construcción de la “Estación Transformadora (ET) 132/33/13,2 kV San Alonso”.

Esta obra mejorará la calidad del servicio eléctrico en Virasoro, al tiempo que alimentará al futuro Parque Industrial de la localidad y distribuirá la Potencia Eléctrica generada por la Central de Biomasa (energía renovable) ubicada en la zona.



Actualmente ya se encuentra colocado en su base el Transformador de 15 MVA. También se cubrió la totalidad del terreno que ocupa la ET San Alonso con una capa de 10 centímetros de espesor de piedra partida. La ET se construye en las inmediaciones de la Central Térmica San Alonso, sobre Ruta Nacional 14, aproximadamente a 3 km de la intersección de Ruta Nacional 120 y Ruta Nacional 14. Tiene unas dimensiones aproximadas de 100 metros de largo y 70 metros de ancho, con una superficie total de 7000 metros cuadrados.



La obra incluye todo lo necesario para la puesta en servicio de la Casilla de Comandos: bases y columnas de hormigón, mampostería de ladrillo, techo, pisos, instalaciones eléctricas y sanitarias y canales