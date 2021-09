Valdés presentó a los candidatos al Congreso Nacional y a la intendencia

Viernes, 24 de septiembre de 2021

El recientemente electo gobernador de la Provincia y líder de la alianza ECo+VamosCorrientes, Gustavo Valdés, encabezó el acto de presentación de los candidatos a la Cámara de Senadores y de Diputados de la Nación, como también a la intendencia local en Mercedes, el mismo se desarrolló en el Club Comunicaciones de la localidad.



Al que asistieron además de los postulantes a los diferentes cargos, dirigentes de todos los partidos que conforman el sector entre ellos el senador provincial y titular de la UCR Ricardo Colombi. El acto se desarrolló en un marco de gran optimismo, con una fuerte demanda del mandatario provincial a la militancia y adherentes, no solo para repetir los resultados de las PASO, sino para ampliar el margen de diferencia con el oficialismo nacional y así poner límites a las políticas que perjudican a los argentinos y también duplicar el esfuerzo a nivel local que permita reconquistar esta importante comuna.



Con vistas a las elecciones legislativas nacionales y comunales del próximo 14 de Noviembre, Gustavo Valdés relecto recientemente gobernador con más del 76 por ciento de los votos, presidió en el club Comunicaciones de la ciudad de Mercedes, la presentación de los candidatos locales encabezados por Mariel Meza postulada para intendente acompañada por Mario Otaduy, como vice, los candidatos a concejales Claudio Niz, Anabella Alegre, Virgio Rodríguez, Tulio Colman, Eve Gómez, Ringo Cabral, Alejandro “Tato” Román, Belén Gómez Jorvara,también fueron presentados las colectoras que tomarán parte en la contienda local, Somos Mercedes, Adelante Mercedes, Vamos Mercedes, Unión Por Mercedes y Construyendo Futuro, y los candidatos a senador nacional en primer término Eduardo Vischi y Manuel Aguirre.



En la oportunidad hicieron uso de la palabra los candidatos a concejales Eve Gómez, Tulio Colman, Ringo Cabral, Alejandro “Tato” Román y Belén Gómez Jorvara, quienes coincidieron en que en las elecciones del 14 de noviembre próximo está en juego, la posibilidad de transformar Mercedes, de sumar a la localidad a proyecto de Inclusión, Modernización y Desarrollo que lidera Gustavo Valdés y quedar sometida a políticas de atraso, que lo único que generan es la falta de oportunidades a los jóvenes y una muy mala calidad de vida a la población.



En la misma sintonía se expresó el candidato a vice intendente Mario Otaduy, quién llamo a trabajar duramente para mostrar a los mercedeños un camino distinto al que transitan, buscando sumarse a un proyecto de desarrollo y modernización y que valore el trabajo como forma de hallar el progreso. A la vez que pidió un fuerte compromiso con la elección de los legisladores nacionales, porque el gobierno provincial necesita el apoyo del Congreso para terminar con las desigualdades que persisten en el país.



Seguidamente hicieron uso de la palabra Manuel Aguirre quién encabeza la lista de postulantes de diputados Nacionales y Eduardo Vischi quien es el primer candidato a senador nacional, por ECo+VamosCorrientes, quienes pusieron de relieve el trabajo que viene desarrollando el gobernador Valdés para desarrollar la Provincia, para generar oportunidades y el enorme esfuerzo que hizo para atender las consecuencias de la Pandemia. Ambos fueron muy precisos al sostener que Corrientes necesita en el Congreso legisladores con un claro y decidido apoyo a los intereses de la Provincia, y apuntalar desde ese espacio la lucha para terminar con los beneficios del país central en detrimento del resto de las provincias. De manera muy clara también invitaron a los mercedeños a sumarse al proyecto que lidera Gustavo Valdés que promueve una Corrientes de oportunidades.



Marie Meza



La candidata a intendente por la alianza ECo+Vamos Corrientes en las elecciones comunales del próximo 14 noviembre, fue contundente a la hora de plantearle a los mercedeños las alternativas que rodea a la elección local, sosteniendo: “lo que se juega en esta oportunidad es vamos al futuro de oportunidades, de desarrollo, modernización e inclusión o si volvemos al pasado, de frustración, de malos servicios de una mala calidad de vida y sin oportunidades para nuestros jóvenes. Desde nuestro espacio proponemos que Mercedes vuelva a ser esa tierra de oportunidades, necesitamos sacarla adelante, que nuestros hijos tengan posibilidades de estudiar, trabajar y progresar aquí en esta ciudad”



Agregando: “tenemos la oportunidad de trabajar con el gobernador Valdés que está haciendo una gran gestión en la Provincia, ese es el camino, necesitamos insertar a Mercedes en su proyecto y también apoyar a los legisladores nacionales para fortalecer cada vez más a Corrientes”.



Gustavo Valdés



Tras las palabras de la postulante a intendente Mariel Meza, cerró el acto el reelecto gobernador Gustavo Valdés, quien expuso su satisfacción por el acto y brindó un total respaldo a los candidatos locales, expresando: “Vengo a decirle al pueblo de Mercedes mi agradecimiento por el apoyo en la elección de Gobernador del pasado mes de agosto, en la que el 80 por ciento de la población me dio su respaldo, cambiando la historia y dejando abierta la posibilidad de unirnos, de trabajar juntos en la transformación de Corrientes. Ahora aquí con esta candidata Mariel Meza, su compañero de fórmula, los jóvenes postulantes a concejales, tenemos la oportunidad de avanzar de manera conjunta con nuestro proyecto de inclusión, modernización y desarrollo”.



Seguidamente hizo mención al desplante que le hizo el intendente local en oportunidad de un acto oficial , considerando que eso habla muy mal del respeto a la institucionalidad y lo que ello implica en un proceso democrático como vive Corrientes, ya que no respetar la institucionalidad es no respetar a la ciudadanía”.



Posteriormente el Gobernador, hizo un repaso de cómo se desarrollaron los últimos años de gestión, el esfuerzo y el trabajo que demandó la pandemia, oportunidad en que aprovechó para rendir homenaje a las 45 personas de Mercedes que perdieron la vida a causa de la misma.



Valdés metafóricamente hizo mención a lo que esperamos de los legisladores nacionales que se van elegir el próximo 14 de noviembre, aquí en Mercedes en forma conjunta con la elección municipal, “vamos a enviar al Congreso Nacional, dos toros correntinos que se van a convertir en torazos en rodeo ajeno, porque sabemos que van a defender con uñas y dientes los intereses de los Correntinos en aquel ámbito”.



Finalmente el mandatario llamó al trabajo para ganar las elecciones nacionales y comunales: “Tenemos que trabajar con gran empeño para triunfar aquí en Mercedes y en las nacionales, tenemos que ganar para hacer de Corrientes una provincia de oportunidades”.