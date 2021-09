Diseñan el protocolo para abrir la frontera con Brasil

Viernes, 24 de septiembre de 2021

Se realizará hoy una reunión en el Cotecar con las autoridades del centro para determinar las medidas sanitarias y si se llevarán adelante testeos. Además, están a la espera de equipamiento nacional para la zona de frontera y que será utilizado por personal sanitario provincial.







Luego de que el gobernador Gustavo Valdés pidiera a Nación la habilitación de los tres pasos fronterizos entre ellos Paso de los Libres-Uruguayana y el anuncio nacional de que se avanzará con la apertura gradual de las fronteras, hoy en Cotecar se realizará una reunión para determinar el protocolo que se va a implementar en la zona.



Días atrás el gobernador, Gustavo Valdés, anunció por Twitter que había solicitado la habilitación de los tres pasos fronterizos de Corrientes: Paso de los Libres- Uruguayana; Santo Tomé-San Borja e Ituzaingó-Ayolas, casi al mismo tiempo que Nación anunciaba la apertura gradual de las fronteras dentro de un paquete de medidas en el contexto de pandemia.



Y en este marco, el doctor Jorge Ferreyra Damé, director del Hospital de San José de Paso de los Libres se refirió a la situación del paso fronterizo Paso de los Libres-Uruguayana y dijo que “mañana (por hoy) a las 11 va a haber una reunión en el Centro de Cargas (Cotecar), Centro Fronteras, para saber con todas las autoridades nacionales que están en ese centro y nosotros como delegados de la provincia sobre cómo va a funcionar el protocolo. Nosotros como Provincia nos estamos dirigiendo a la doctora Bobadilla, al Ministerio de Salud para ver cómo va a ser el protocolo provincial y quién va a hacer el control del mismo”, djio.



“Cuando comenzó la pandemia teníamos controles dentro del Cotecar, que realizamos sobre todo a la gente del transporte internacional, porque no hay tránsito vecinal ni turismo y actualmente pedimos permiso para hacer testeos centinelas, para ver la tipificación, pero hasta ahora no tenemos ninguna variante nueva”.





En cuanto a la solicitud que hizo la provincia para habilitar el paso por Paso de los Libres dijo que “Nación creo que estaba haciendo un modular sanitario porque nunca tuvimos uno nosotros y ese fue el reclamo cuando hablamos con la Directora Nacional de Migraciones que decía que Libres no tenía nada, sin embargo nosotros pusimos el cuerpo y estábamos con lluvia, frío, calor controlando la frontera y solicitando permiso al área nacional”.



“Ahora parece que llega un modular que hoy estaría terminado y la Provincia va a hacer un convenio para que se haga cargo con los recursos humanos y tenga un lugar para poder trabajar sanitariamente en ese lugar, porque sino hasta ahora no teníamos nada”.



En cuanto a la situación sanitaria de Paso de los Libres reiteró que “hace varios días que venimos con cero casos nuevos. Tuvimos un caso positivo hace cuatro o cinco días que tenemos el único activo, pero los hisopados disminuyeron, porque no hay tanta demanda. Consideramos que bajó muchísimo la carga viral en la ciudad. Pero estamos atentos a la nueva variante”.



Sobre el estado epidemiológico de Brasil, Ferreyra Damés destacó que “ellos avanzaron muchísimo también en la vacunación. Ellos también mejoraron mucho, en comparación a final del año pasado y comienzos del año” y agregó que “por suerte superamos esa situación, Libres lo superó. Y ahora estamos en una situación epidemiológica distinta, esperando la variante Delta que ya está en Buenos Aires y Córdoba”.





Por último y en relación a las disposiciones del intendente de la localidad Martin Ascúa que se adhirió a las medidas sanitarias nacionales que implica que no es obligatorio el uso del barbijo dijo que “me parece un apresuramiento, todavía la pandemia no terminó. Estamos en una situación epidemiológica favorable pero puede cambiar en cualquier momento y más en zona de frontera. Si hay que hacer eso hay que hacerlo en forma gradual y no electoralmente” .