Valdés anunció que el barbijo seguirá siendo obligatorio en Corrientes

Viernes, 24 de septiembre de 2021

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, anunció que el barbijo será de uso obligatorio en toda la provincia, pese a las medidas anunciadas por el Estado nacional sobre el fin de esa exigencia preventiva en espacios abiertos.





El mandatario provincial subrayó este jueves que “la salud es responsabilidad de la provincia”, al afirmar que en Corrientes se seguirá exigiendo el uso de barbijos, con lo cual no adhiere a las flexibilizaciones anunciadas a nivel nacional.



“El barbijo va a ser obligatorio en toda la provincia”, sostuvo Valdés en una rueda de prensa organizada en la ciudad de Mercedes, donde participa de diversos actos oficiales y cierra la jornada con la presentación de candidatos locales de la alianza ECo+Vamos Corrientes.



El gobernador se refirió a las medidas a aplicar ante el descenso de casos de covid-19, y dijo: “Nosotros, como veníamos, tenemos nuestros propios protocolos y los vamos a ir dictando por el Poder Ejecutivo”. En el mismo sentido, desde la Dirección de Epidemiología afirman que hay riego de una tercera ola y apelan a continuar con los protocolos.



Angelina Bobadilla, directora general de Epidemiología de la Provincia, señaló que para controlar la pandemia cada individuo debe participar de las medidas preventivas.



“El barbijo no lo discutimos, es una medida preventiva, no solo para el covid sino para todo tipo de afecciones”, afirmó en el programa radial Corrientes en el Aire.



“Tiene mucho que ver la conducta de las personas, si el positivo no identifica a un contacto, no se aíslan y eso hace que los contactos y el brote se abran más. Aun cumpliendo los protocolos, hay peligro de una tercera ola, ese riesgo está latente, por eso es importante la prevención”, sostuvo.