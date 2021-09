Este jueves cobran el plus de $2 mil los Municipales de Capital Jueves, 23 de septiembre de 2021 Este jueves 23, los empleados del municipio de Capital (contrato y planta permanente) tendrán disponible el plus de 2000 pesos.



"Les informo los tramos del plus complementario de septiembre de $2.000 para agentes de la Municipalidad estará disponible (para personal de planta y contrato) este Jueves 23", informó el doctor Eduardo Tassano en sus redes sociales.



Los agentes Neike que ya tengan su tarjeta de débito, tendrán depositados sus pluses en sus cuentas el jueves 23; y los que aún no, lo harán según terminación del DNI: • Jueves 23: 0, 1 y 2 • Lunes 27: 3, 4, 5 y 6 • Martes 28: 7, 8 y 9.





El pago al personal Neike que todavía no cuente con su tarjeta de débito será en la Caja Municipal de Préstamos, en Brasil 1269, de lunes a viernes de 7.30 a 12.30 y de 16 a 20.30.