Turistas le erraron a un puente y terminaron con su auto en el río Paranacito

Miércoles, 22 de septiembre de 2021

Un grupo de turistas recorría a alta velocidad una calle de la Isla de Ibicuy y, desconociendo la zona, tomaron una curva donde hay un puente y terminaron con su auto en el agua.







Un automóvil que circulaba por la zona de la islas del Ibicuy se topó con una curva a gran velocidad que está ubicada antes de un puente, el conductor no pudo aminorar la marcha ni dominar al vehículo y terminó dentro del río Paranacito.





Se trata de turistas quienes se accidentaron mientras transitaban por el camino ubicado entre las localidades de Mazaruca y Médanos, que al decir de las autoridades locales, desconocían el camino y circulaban a alta velocidad. El siniestro vial ocurrió en horas de la tarde, con buena luz de día, lo que pudo facilitar el rescate del rodado. Los ocupantes del Volkswagen, de los que no se conocieron sus datos filiales, pudieron salir por sus propios medios y se informó que resultaron ilesos.





Los lugareños dieron cuenta que este es el segundo accidente que ocurre en el mismo lugar, “Es un camino vecinal de tierra. Si uno no conoce debe transitar con precaución” afirmaron los habitantes de la isla.