Llegó a Yapeyú el excombatiente que cabalgó desde Buenos Aires

Miércoles, 22 de septiembre de 2021

Se trata de Carlos Montiel, quien es oriundo de General Rodríguez. La hazaña comenzó el pasado 17 de agosto.





Tras más de un mes de cabalgata, llegó este martes a la localidad correntina de Yapeyú el excombatiente de Malvinas proveniente de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires.



"Con mucha emoción y orgullo, recibimos a Carlos Alberto Montiel, héroe de Malvinas, que partió a caballo el 17 agosto desde General Rodríguez y llegó hoy a Yapeyú para rendirle homenaje a San Martín", indicó la Municipalidad local en sus redes sociales.



Montiel es veterano, radioaficionado y "sanmartiniano", como él mismo se define. Salió desde la localidad bonaerense de General Rodríguez a lomo de caballo el 17 de agosto y llevaba dos ejemplares equinos mestizos.



Según había estimado iba a realizar en promedio unos “45 kilómetros por día con dos caballos, aunque exigiéndolos se pueden hacer hasta 60, pero la idea es ir tranquilos y parando bastante, no porque quisiera hacerlo, sino porque la gente me para".



"Todos quieren saber el motivo del viaje, si necesito algo. Entre Ríos tiene gente muy generosa. Me han ofrecido de todo, inclusive hasta caballos para la travesía”, había declarado.